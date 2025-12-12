Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"
Club Brugge ontsloeg begin deze week Nicky Hayen en haalde in de plaats Ivan Leko in huis van bij KAA Gent. In de marge van de wedstrijd tegen Arsenal gebeurde er wat dat betreft meteen heel veel.

De supporters kwamen met een duidelijk statement voor Nicky Hayen en tegen het bestuur van Club Brugge. Zij waren het niet meteen eens met het toch wel plotse ontslag van hun geliefde coach na een paar mindere weken.

Bart Verhaeghe legt ontslag van Nicky Hayen uit

Ondertussen deed ook Bart Verhaeghe van zich spreken in Jan Breydel. Hij gaf namelijk een speech op het VIP-diner voorafgaand aan de wedstrijd tegen Arsenal. Met toch ook een paar zeer duidelijke prikjes naar onder meer Hayen.

"Waarom zijn we van orkestmeester veranderd? Wel, omdat we niet tevreden waren", klonk het volgens Sporza op dat evenement. "En wel om twee redenen. We zijn een topploeg en staan pas derde met veel te weinig punten." 

Nicky Hayen moet dankbaar zijn, en is dat ook volgens Verhaeghe

"Ik vind dat we er veel meer hadden moeten hebben. En dat ligt niet aan de kwaliteit van de selectie. Of dat ze het niet kunnen brengen. Want onder meer tegen Barcelona, Glasgow Rangers en Salzburg hebben we dat wél gedaan."

"Nicky Hayen is een goeie trainer geweest. Maar hij mag ons ook heel dankbaar zijn dat hij hier de kans heeft gekregen om zijn carrière te starten", aldus nog Bart Verhaeghe in zijn betoog over de coach. "Dát ga je in de pers niet horen. En Nicky is ook heel dankbaar."

