Manuel Gonzalez
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes
Het seizoen is nog lang, zoveel is duidelijk. Maar op dit moment staat STVV wel op een heel knappe tweede plaats. En dat zou - als de Kanaries dat weten te bestendigen - zelfs een voorrondeplaats in de Champions League opleveren. Daarin zouden ze leuke tegenstanders kunnen tegenkomen.

STVV staat met 33 punten op een knappe tweede plaats in de stand, voor Club Brugge en Anderlecht. Het moet enkel Union SG nog (vier punten) voor zich dulden. Vorige week werd gewonnen van blauw-zwart, dit weekend wacht een duel in Anderlecht.

Als de Kanaries op hun elan zouden kunnen doorgaan, dan komt de Champions' Play-off stilaan dichtbij. En dan mogen ze mogelijk ook met de nodige ambitie aan de start komen van die play-offs. Een tweede plaats zoals heel lang geleden? 

In dat geval zou STVV zomaar aan de Champions League-voorrondes mogen deelnemen. Uiteraard is het nog veel te vroeg om daar van te dromen, maar Football Meets Data ging alvast eens overal in Europa kijken welke ploegen de mogelijke tegenstanders kunnen zijn.

STVV geen reekshoofd in voorrondes

In Nederland is het bijvoorbeeld het zeer verrassende NEC Nijmegen dat momenteel op de voorrondeplaats staat, terwijl ook Celtic Glasgow en LOSC Lille momenteel voorrondes zouden moeten spelen om de Champions League te halen.

Op basis van de coëfficiëntpunten van de voorbije jaren zouden LOSC Lille, Paok Saloniki, Celtic Glasgow en Bodo/Glimt de mogelijke tegenstanders zijn in de derde voorronde voor STVV. Maar er kan de komende maanden in al die landen natuurlijk nog veel gebeuren. En ook in ons land uiteraard ...

