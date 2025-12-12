Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Het Brusselse avontuur van Mohamed El Arouch komt ten einde. Door een gebrek aan speeltijd verlaat de Franse middenvelder RWDM na onderling overleg.

De samenwerking tussen Mohamed El Arouch en RWDM is afgelopen. De Brusselse club en de speler zijn na onderling overleg overeengekomen om het contract van de speler te beëindigen. Dat maakt RWDM zelf bekend op X.

Hij kwam over van Botafogo

De Franse middenvelder werd begin 2025 binnengehaald toen hij zonder club zat na een avontuur bij Botafogo en hoopte zijn carrière in Europa nieuw leven in te blazen. El Arouch werd opgeleid bij Olympique Lyon en koos voor RWDM om meer speelminuten te maken.

Vorig seizoen speelde El Arouch slechts zes wedstrijden met het eerste elftal, waarin hij één assist uitdeelde. Dit seizoen speelde hij geen enkele wedstrijd met de eerste ploeg, enkel met de beloften. Dat heeft ertoe geleid dat beide partijen nu besluiten om uit elkaar te gaan. De speler kan nu op zoek naar een club waar hij wel aan spelen toekomt.

RWDM is ambitieus, maar voldoet momenteel niet aan de eigen verwachtingen. Met 16 punten uit 15 wedstrijden bevindt de club zich in de middenmoot van de Challenger Pro League. De promotiedroom lijkt daardoor ver weg.