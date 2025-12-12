Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder

Lorenz Lomme
| Reageer
Einde verhaal: RWDM neemt afscheid van middenvelder
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het Brusselse avontuur van Mohamed El Arouch komt ten einde. Door een gebrek aan speeltijd verlaat de Franse middenvelder RWDM na onderling overleg.

De samenwerking tussen Mohamed El Arouch en RWDM is afgelopen. De Brusselse club en de speler zijn na onderling overleg overeengekomen om het contract van de speler te beëindigen. Dat maakt RWDM zelf bekend op X.

Hij kwam over van Botafogo

De Franse middenvelder werd begin 2025 binnengehaald toen hij zonder club zat na een avontuur bij Botafogo en hoopte zijn carrière in Europa nieuw leven in te blazen. El Arouch werd opgeleid bij Olympique Lyon en koos voor RWDM om meer speelminuten te maken.

Vorig seizoen speelde El Arouch slechts zes wedstrijden met het eerste elftal, waarin hij één assist uitdeelde. Dit seizoen speelde hij geen enkele wedstrijd met de eerste ploeg, enkel met de beloften. Dat heeft ertoe geleid dat beide partijen nu besluiten om uit elkaar te gaan. De speler kan nu op zoek naar een club waar hij wel aan spelen toekomt.

RWDM is ambitieus, maar voldoet momenteel niet aan de eigen verwachtingen. Met 16 punten uit 15 wedstrijden bevindt de club zich in de middenmoot van de Challenger Pro League. De promotiedroom lijkt daardoor ver weg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Botafogo
RWDM Brussels
Mohamed El Arouch

Meer nieuws

LIVE: Ontploft Standard-OH Leuven nog in tweede helft? Live

LIVE: Ontploft Standard-OH Leuven nog in tweede helft?

21:48
'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen'

21:20
2
Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

Benteke naar Anderlecht of Club Brugge? Makelaar héél duidelijk in topdossier

21:00
David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League

20:00
1
El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

El Khannouss openhartig over moeilijk moment in carrière: "Ik vroeg me af wat er met mij aan de hand was"

20:20
'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

'Chelsea en Manchester United willen voormalige smaakmaker van Union'

19:40
Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen"

19:20
1
Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

Wat als ...? Dit zijn op dit moment de mogelijke tegenstanders van STVV in Champions League-voorrondes

19:00
Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

Dat zal bevreemdend zijn op Sclessin tussen 20.45 uur en 20.57 uur

18:30
Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen

18:00
5
Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

Rik De Mil beseft dat er niet veel tijd is: "Er staat altijd druk op een coach"

17:40
Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

Fred Vanderbiest moet twee sleutelpionnen missen: "Korte pijn"

17:20
Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie De derde helft

Ruben Van Gucht in nauwe schoentjes op verschillende zenders? Dit is zijn reactie

17:00
Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn"

15:30
37
Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

Moedige getuigenis Ritchie De Laet over ziekte: "Minuut stilte voor Miguel Van Damme kon ik gewoon niet aan"

16:30
"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

"Hopelijk brengt hij ons geluk": Ex-speler te gast bij Cercle Brugge

16:15
Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

Neem er je kalender bij: Pro League legt alle data voor dit seizoen vast

16:00
1
Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits Analyse

Prioriteit nummer één voor Club Brugge in de wintermercato: een scorende spits

15:15
4
Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

15:00
Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

Wouter Vrancken over goudhaantje: "Alles aan doen om hem te houden"

14:40
🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

🎥 Ontslag Nicky Hayen laat niemand onberoerd, maar er wordt ook stevig mee gelachen

14:20
JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

JPL-coach legt de vinger op de wonde(n): "Wij trappen de bal buiten, zij niet"

14:00
1
'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

'Minstens vier topclubs willen aanvaller: Club Brugge kan meer dan vijf miljoen euro extra cashen'

13:30
2
Dit weekend match van het jaar voor De Spor

Dit weekend match van het jaar voor De Spor

13:15
Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

12:40
Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

13:00
4
Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

Steven Defour zet Standard en hele JPL met voetjes op de grond

12:20
3
Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

12:00
5
🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

🎥 Niets van zijn talent verloren: ex-speler uit JPL doet monden openvallen in Conference League

11:40
LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

LIVE: Stoomt Standard met 9 op 9 door in de top 6 of recht OH Leuven de rug op Sclessin?

11:10
Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez

11:20
9
Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans

10:15
1
Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

Hou je vast! 'Dit is het prijskaartje voor doelman Mathieu Epolo van Standard'

11:00
4
Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

Dit weekend groot examen: wordt Goto volgend seizoen eerste spits van Anderlecht?

10:45
'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal'

10:30
12
Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

Vanhaezebrouck blijft namen noemen bij Club Brugge: "Nog altijd niet de grote fan van hem"

10:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 17
Lommel SK Lommel SK 2-0 KAA Gent KAA Gent
SK Beveren SK Beveren 1-1 RSCA Futures RSCA Futures
KV Kortrijk KV Kortrijk 13/12 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 13/12 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Francs Borains Francs Borains 13/12 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 13/12 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KSC Lokeren KSC Lokeren 14/12 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 14/12 Club Brugge NXT Club Brugge NXT

Nieuwste reacties

Soloria Soloria over Eindelijk: beslissing over Standard - Antwerp is gevallen Standard 2.0 Standard 2.0 over Standard - OH Leuven: 0-0 Dondervlieg Dondervlieg over 'Na sportieve heropleving: Antwerp wil twee belangrijke contracten verlengen' Kiwirat Kiwirat over Beerschot pakt uit met twee straffe acties voor de fans Frosties Frosties over Bart Verhaeghe laat zich uit over ontslag Nicky Hayen: "Hij mag ons dankbaar zijn" Walter Baseggio Walter Baseggio over Vrancken hekelt aanpak van Anderlecht voor topper: "Ze proberen om in zijn hoofd te kruipen" Johnnie Walker Johnnie Walker over David Hubert heeft duidelijke mening over trainerscarrousel in Jupiler Pro League Boktor Boktor over 'Winter- of zomertransferbom? Dossiers stapelen zich op, Club Brugge heeft spijt van deal' Piereke. Piereke. over KAA Gent - Antwerp: - Combat Feuerwerker Combat Feuerwerker over Zal Antwerp dat betalen? Dit is het bedrag van de aankoopoptie voor Benitez Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved