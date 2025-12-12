Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge

Nieuwe, bijzonder grote domper voor Mignolet en Club Brugge
Foto: © photonews
Nieuwe domper voor Club Brugge en doelman Simon Mignolet. Big Si zal er de eerste paar weken nog niet bij zijn voor blauw-zwart, want hij heeft aan de opwarming tegen Arsenal een blessure aan de buikspieren opgelopen.

"Simon Mignolet viel geblesseerd uit tijdens de opwarming voor de wedstrijd Club Brugge - Arsenal. Onderzoek bracht een letsel aan de buikspieren aan het licht", aldus Club Brugge in een persbericht op hun webstek.

En daarmee komen ze ook meteen met slecht nieuws. Voor Mignolet, voor de club, voor de supporters. Want de komende wedstrijden moet niet op Mignolet gerekend worden, zoveel is duidelijk: "De doelman blijft sowieso aan de kant tot na de winterstop."

Afgelopen midweek speelde doelman Van Den Heuvel in de Champions League tegen Arsenal, al was dat aanvankelijk niet voorzien. Simon Mignolet was namelijk aan de opwarming begonnen voor de clash met The Gunners.

Simon Mignolet pas in 2026 opnieuw fit voor Club Brugge

Nordin Jackers was geblesseerd, en Simon Mignolet was nog ver verwijderd van complete topfitheid, nadat hij terugkwam van een eerdere blessure. Tijdens de opwarming viel Mignolet echter opnieuw geblesseerd out bij Club Brugge.

Pech dus voor blauw-zwart, voor Simon Mignolet en voor nieuwe coach Ivan Leko. Die moet hem minstens tot na de winterstop missen. Met oog op de toekomst is het ook voor niemand leuk nieuws. We willen Mignolet dan ook veel beterschap en een snelle terugkeer wensen.

