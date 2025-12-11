De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?
Foto: © photonews
Word fan van Club Brugge! 5849

Club Brugge kampt dit seizoen met een gebrek aan scorend vermogen. Analisten buigen zich over de vraag of een ervaren spits als Christian Benteke een oplossing kan zijn, al lijkt de clubleiding daar zelf niet voor te voelen.

Aanval onder druk

De nederlaag tegen Arsenal legde opnieuw bloot dat de huidige spitsen moeite hebben om het verschil te maken. Nicolò Tresoldi kon weinig forceren en dat voedt de discussie over de nood aan een ervaren afwerker. Een échte spits die altijd op de juiste plaats staat: dat heeft Club Brugge op dit moment niet.

Marc Degryse benadrukte dat de jonge aanvallers nog veel moeten leren. “Daarom heb je ook een ervaren speler nodig die hen het goeie voorbeeld kan geven. Die kan tonen hoe het moet”, klonk het bij VTM. Toch gaf hij aan dat de clubleiding, volgens sportief directeur Dévy Rigaux, geen nood ziet aan een dergelijke transfer.

Benteke als optie

De naam van Christian Benteke, 35 en vrij bij het einde contract van zijn periode in de Verenigde Staten, werd genoemd. Een dergelijke transfer past niet in de huidige strategie van Club Brugge, maar de analisten bespraken wel of hij sportief een meerwaarde kan zijn.

Frank Boeckx plaatste kanttekeningen bij de haalbaarheid. “Hij doet het goed in Amerika, maar kan je dat vergelijken met de Belgische competitie? Natuurlijk zou hij ook niet alles spelen, want Club wil die jonge gasten ook niet blokkeren.” Hij wees bovendien op de financiële afweging die de club moet maken.


Toby Alderweireld, die Benteke goed kent van de Rode Duivels en uit de Premier League, ziet wel mogelijkheden. “Als Club weer dominant voetbal wil brengen: met Benteke - zeer kopbalsterk - stáát er wel iemand in de zestien. Ik zou het wel weten: hij zou zeker een versterking zijn voor dit Club Brugge.”
De discussie toont dat de nood aan doelpunten groot is, maar dat de clubleiding vasthoudt aan haar beleid. Of er in januari toch een ervaren spits bijkomt, blijft voorlopig een open vraag. Benteke wordt alvast genoemd, niet alleen bij Club Brugge, maar ook bij Anderlecht. Steven Defour raadde Genk dan weer aan om hem binnen te halen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Club Brugge
Christian Benteke
Toby Alderweireld

Meer nieuws

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

16:00
Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Reactie

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

15:15
10
Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

13:30
9
Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

15:00
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
6
Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

14:40
Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van" De derde helft

Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van"

14:20
📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

14:00
9
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
4
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
6
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

12:20
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

11:40
4
'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

11:20
'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

10:00
3
Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

09:30
8
Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

09:00
2
'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

08:40
3
🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

08:20
Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal Reactie

Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal

23:41
6
Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

08:00
13
🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

07:40
2
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

22:53
'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

07:20
2
Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

07:00
Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

06:30
Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

23:13
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

22:00
4
📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

21:40
Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

21:00
11
'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

22:30
5
Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

20:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 12/12 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 13/12 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 13/12 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 13/12 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Panzer Panzer over Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan cartman_96 cartman_96 over 'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser' zambatta zambatta over De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken? TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over FC Midtjylland - KRC Genk: - Pontsjow Pontsjow over 📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen William Wallace William Wallace over Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko Shake spier Shake spier over Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach Andreas2962 Andreas2962 over "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans FranskeVRooij FranskeVRooij over Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa" Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved