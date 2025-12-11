De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

Club Brugge kampt dit seizoen met een gebrek aan scorend vermogen. Analisten buigen zich over de vraag of een ervaren spits als Christian Benteke een oplossing kan zijn, al lijkt de clubleiding daar zelf niet voor te voelen.

Aanval onder druk

De nederlaag tegen Arsenal legde opnieuw bloot dat de huidige spitsen moeite hebben om het verschil te maken. Nicolò Tresoldi kon weinig forceren en dat voedt de discussie over de nood aan een ervaren afwerker. Een échte spits die altijd op de juiste plaats staat: dat heeft Club Brugge op dit moment niet.

Marc Degryse benadrukte dat de jonge aanvallers nog veel moeten leren. “Daarom heb je ook een ervaren speler nodig die hen het goeie voorbeeld kan geven. Die kan tonen hoe het moet”, klonk het bij VTM. Toch gaf hij aan dat de clubleiding, volgens sportief directeur Dévy Rigaux, geen nood ziet aan een dergelijke transfer.

Benteke als optie

De naam van Christian Benteke, 35 en vrij bij het einde contract van zijn periode in de Verenigde Staten, werd genoemd. Een dergelijke transfer past niet in de huidige strategie van Club Brugge, maar de analisten bespraken wel of hij sportief een meerwaarde kan zijn.

Frank Boeckx plaatste kanttekeningen bij de haalbaarheid. “Hij doet het goed in Amerika, maar kan je dat vergelijken met de Belgische competitie? Natuurlijk zou hij ook niet alles spelen, want Club wil die jonge gasten ook niet blokkeren.” Hij wees bovendien op de financiële afweging die de club moet maken.



Toby Alderweireld, die Benteke goed kent van de Rode Duivels en uit de Premier League, ziet wel mogelijkheden. “Als Club weer dominant voetbal wil brengen: met Benteke - zeer kopbalsterk - stáát er wel iemand in de zestien. Ik zou het wel weten: hij zou zeker een versterking zijn voor dit Club Brugge.”

De discussie toont dat de nood aan doelpunten groot is, maar dat de clubleiding vasthoudt aan haar beleid. Of er in januari toch een ervaren spits bijkomt, blijft voorlopig een open vraag. Benteke wordt alvast genoemd, niet alleen bij Club Brugge, maar ook bij Anderlecht. Steven Defour raadde Genk dan weer aan om hem binnen te halen.