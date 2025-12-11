"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De trainerswissel bij Club Brugge blijft nazinderen. Terwijl Ivan Leko zijn debuut maakte tegen Arsenal, was er op het veld weinig verschil merkbaar. In de tribunes daarentegen lieten de supporters hun gevoelens duidelijk horen.

Wissel zonder schokeffect

Volgens commentator Tom Boudeweel had de komst van Leko geen invloed op de Champions League-wedstrijd. “Ik denk niet dat die wissel veel heeft veranderd voor deze wedstrijd. Het blijft toch een opdracht in de Champions League, een thuiswedstrijd tegen Arsenal. Dan moet je niemand motiveren, denk ik”, vertelt hij bij Sporza.

Hij benadrukte dat er weinig extra’s te zien waren. Als Nicky Hayen woensdag de trainer was geweest, dan had Club Brugge precies hetzelfde resultaat gehad. En dat kon ook niet anders, want Leko had nog maar één training bij blauw-zwart. Een deel van de Brugse aanhang betuigde hun steun voor de ontslagen Nicky Hayen.

Focus op competitie en fans

De analist wees erop dat de echte intensiteit vooral in de competitie moet komen. “Het gewenste vuur en de gevraagde passie zullen er vooral in de competitie moeten komen, want de 20ste landstitel is het grote doel”, gaat hij verder.

Ondertussen blijft Nicky Hayen populair bij de achterban. Boudeweel merkte op dat er spandoeken en gezangen waren voor de ex-trainer. “Het was mooi om te zien hoe hij in de harten is blijven zitten.”

Lees ook... 📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge
De commentator waarschuwde dat de situatie niet mag ontsporen. “De supporters zijn alleszins niet tevreden met wat er deze week is gebeurd én met de manier waarop. Dus er zal sowieso een reactie moeten komen op het veld, om het niet verder te laten escaleren. Want dat het bestuur geen punten heeft gescoord, is een understatement”, besluit hij.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal
Nicky Hayen
Ivan Leko

Meer nieuws

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

📷 Supporters komen tegen Arsenal met zéér heldere boodschap voor bestuur Club Brugge

21:40
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
3
Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

Analisten houden zich niet in na ontslag Nicky Hayen bij Club Brugge

21:00
11
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
2
Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal Reactie

Had hij beter kunnen doen? Seys geeft fouten toe bij tegendoelpunten van Arsenal

23:41
5
Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

Club Brugge vergeet zijn kansen af te maken en lijdt ook tegen Arsenal stevige nederlaag

22:53
Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

Niet opnieuw! Match tegen Arsenal levert nieuwe domper op voor Simon Mignolet

22:00
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

12:20
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
6
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

11:40
3
'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

11:20
Van den Heuvel spreekt bestuur van Club Brugge tegen over ontslag van Nicky Hayen Reactie

Van den Heuvel spreekt bestuur van Club Brugge tegen over ontslag van Nicky Hayen

00:25
4
'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

10:00
3
Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

09:30
8
Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

09:00
2
'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

08:40
🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

07:40
2
🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

08:20
Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

08:00
12
Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

Dit was het opvallende plan B voor De Mil: andere JPL-club ontspringt de dans

07:00
'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

07:20
1
Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

Hoe staan Union SG en Club Brugge er voor in de Champions League na dol avondje met blunder Courtois?

23:13
Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

Anderlecht heeft amateurclub er bovenop geholpen: "Goed voor vier seizoenen aan inkomsten"

06:30
'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

'Ashimeru verrassend op weg naar andere Belgische topclub'

22:30
5
Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

Charleroi maakt bekend: dit is de trainer bij de Zebra's komende weken

21:20
2
"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

"Leko met Gentse neuzekes naar Jan Breydel"

20:00
Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

Nieuwe coach, nieuwe start: kan Brugge voor een verrassing zorgen tegen Arsenal?

20:20
Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge

18:40
46
Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

Zelfs bij Arsenal konden ze het niet geloven toen ze het nieuws over Hayen hoorden

14:20
Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen"

17:00
15
Club NXT geeft het goeie voorbeeld: Arsenal geklopt in minuut 96

Club NXT geeft het goeie voorbeeld: Arsenal geklopt in minuut 96

16:26
5
Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

Ajax geeft hoop: goed en minder goed resultaat voor Union en Club Brugge in Champions League

20:40
Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

Transferwaardes tieners exploderen! Dit zijn Kos Karetsas en Nathan De Cat nu waard

17:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern München Bayern München 3-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
Barcelona Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Inter Milaan Inter Milaan 0-1 Liverpool FC Liverpool FC
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Villarreal Villarreal 2-3 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle United Newcastle United
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodø Glimt Bodø Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
Club Brugge Club Brugge 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over 'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af' Jimmy Hubert Jimmy Hubert over Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach Sv1978 Sv1978 over Remco Evenepoel geeft voorspelling voor Club Brugge-Arsenal, maar... "Dat stadion ga ik niet snel binnen" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Sam Baro stelt Rik De Mil voor bij KAA Gent en is snoeihard voor Club Brugge snuffel snuffel over "Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa" Vital Verheyen Vital Verheyen over Dit heeft Ivan Leko te zeggen over zijn overstap van Gent naar Club Brugge, Sam Baro en... Nicky Hayen Andreas2962 Andreas2962 over Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem Andreas2962 Andreas2962 over En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant RobinV RobinV over Goed nieuws voor fans? Pro League geeft inkijk in kalender 2026-2027 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved