"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

De trainerswissel bij Club Brugge blijft nazinderen. Terwijl Ivan Leko zijn debuut maakte tegen Arsenal, was er op het veld weinig verschil merkbaar. In de tribunes daarentegen lieten de supporters hun gevoelens duidelijk horen.

Wissel zonder schokeffect

Volgens commentator Tom Boudeweel had de komst van Leko geen invloed op de Champions League-wedstrijd. “Ik denk niet dat die wissel veel heeft veranderd voor deze wedstrijd. Het blijft toch een opdracht in de Champions League, een thuiswedstrijd tegen Arsenal. Dan moet je niemand motiveren, denk ik”, vertelt hij bij Sporza.

Hij benadrukte dat er weinig extra’s te zien waren. Als Nicky Hayen woensdag de trainer was geweest, dan had Club Brugge precies hetzelfde resultaat gehad. En dat kon ook niet anders, want Leko had nog maar één training bij blauw-zwart. Een deel van de Brugse aanhang betuigde hun steun voor de ontslagen Nicky Hayen.

Focus op competitie en fans

De analist wees erop dat de echte intensiteit vooral in de competitie moet komen. “Het gewenste vuur en de gevraagde passie zullen er vooral in de competitie moeten komen, want de 20ste landstitel is het grote doel”, gaat hij verder.

Ondertussen blijft Nicky Hayen populair bij de achterban. Boudeweel merkte op dat er spandoeken en gezangen waren voor de ex-trainer. “Het was mooi om te zien hoe hij in de harten is blijven zitten.”

De commentator waarschuwde dat de situatie niet mag ontsporen. “De supporters zijn alleszins niet tevreden met wat er deze week is gebeurd én met de manier waarop. Dus er zal sowieso een reactie moeten komen op het veld, om het niet verder te laten escaleren. Want dat het bestuur geen punten heeft gescoord, is een understatement”, besluit hij.