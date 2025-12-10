Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Standard Luik nog actief was op Europees niveau. Op 10 december 2020 speelde de club haar laatste wedstrijd tegen Benfica. Sindsdien mist de club niet alleen het sportieve spektakel, maar ook belangrijke financiële inkomsten.

De langdurige afwezigheid op het Europese toneel kost Standard naar schatting tussen de 60 en 100 miljoen euro aan gemiste opbrengsten, schrijft Sudinfo. Het gaat zowel om UEFA-prijzen als commerciële inkomsten en ticketverkoop. “In een wereld waar geld essentieel is, is Europa een structurele pijler voor stabiliteit en aantrekkelijkheid", zegt manager Pierre François in de krant.

Een plek in de Europa League of Conference League levert aanzienlijke bedragen op. Voor een Conference League-campagne kan een Belgische club rekenen op 4,5 tot 6 miljoen euro, terwijl deelname aan de Europa League gemiddeld 5,5 tot 8 miljoen euro opbrengt. Ter vergelijking: Club Brugge, Union en Anderlecht incasseerden de afgelopen seizoenen respectievelijk tussen de 7 en 9 miljoen euro.

Standard moet Europees spelen om aansluiting te vinden bij de top

Het ontbreken van deze inkomsten heeft de club gedwongen te herstructureren. Sinds de overname door Giacomo Angelini in juni werden zo’n dertig personeelsleden afscheid genomen. De financiële druk door het missen van Europees voetbal maakte dat de club niet langer op dezelfde manier kon opereren.

Naast de UEFA-bijdragen miste Standard ook inkomsten uit ticketing en VIP-arrangementen. Per seizoen wordt geschat dat de club 1 tot 2 miljoen euro misliep door het ontbreken van Europese thuiswedstrijden, terwijl het aantal topbezoekers zelden boven de 20.000 reikte.



Voor Standard is het duidelijk: Europees voetbal is niet alleen prestige, maar ook een economische noodzaak. Zonder terugkeer op het continent blijft het financieel en sportief moeilijk om aansluiting te vinden bij de top van België en om te bouwen aan een duurzaam succes.