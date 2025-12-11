JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

Westerlo boekte een opvallend knappe zege tegen Anderlecht. Terwijl de supporters feest vierden, bleef coach Issame Charaï nuchter in zijn analyse. Voor hem was het resultaat vooral een bevestiging van de ingeslagen weg.

Nuchtere reactie na stunt

Charaï benadrukte dat de ploeg slechts één vrije dag kreeg na de overwinning. “Ik kan ze niet iedere keer een extra vrije dag geven, hé”, lachte hij bij Gazet van Antwerpen. De focus ligt volgens hem meteen weer op de volgende wedstrijd.

Hij wees erop dat de ploeg de afgelopen maanden steeds kansen bleef creëren en fysiek sterk stond. “Als je veel kansen creëert en fysiek sterk staat, volgen de punten wel.” Volgens Charaï was er binnen de sportieve cel geen sprake van paniek, ook niet wanneer de resultaten tijdelijk uitbleven.

Vergelijking met Kompany

De aanpak van Westerlo doet denken aan de filosofie die Vincent Kompany enkele jaren geleden bij Anderlecht introduceerde. Charaï erkent die gelijkenis met Trust The Process. “Alleen spijtig dat die uitspraak een negatieve bijklank heeft gekregen. Maar achteraf gezien heeft hij toen met een jonge ploeg wel heel goede resultaten neergezet.”

Voor Westerlo moet de overwinning nu vooral dienen als mentale opsteker. De coach benadrukt dat de ploeg met vertrouwen naar de komende wedstrijden moet toewerken, maar zonder overmoed. “Het komt erop aan om met optimaal vertrouwen naar volgende wedstrijden toe te leven, zonder overmoedig te worden.”



In december wachten nog drie duels: uit tegen RC Genk, thuis tegen La Louvière en opnieuw uit tegen KAA Gent. Charaï besluit dat de ploeg hard moet blijven werken om succes te behalen.