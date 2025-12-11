Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko blijft een opvallende figuur in het Belgische voetbal. Zijn band met Beerschot gaat terug tot 2016, toen hij onder Marc Brys zijn eerste kansen kreeg. In 2020 droeg hij bij aan de promotie naar eerste klasse en sindsdien wordt hij gezien als een cultspeler op het Kiel.

Verbondenheid met Beerschot

De verdediger benadrukt dat hij nog steeds een sterke band voelt met de club. “Ik voel me nog steeds een beetje Beerschot-speler”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Hij verwijst naar de sfeer in het stadion en de steun van de supporters, die hem altijd zijn bijgebleven. Ook zijn keuze voor rugnummer dertien bij Patro Eisden is een knipoog naar zijn verleden op het Kiel.

Zijn overstap naar Patro werd mede ingegeven door de aanwezigheid van coach Stijn Stijnen. Prychynenko gaf aan dat hij de trainer al lang kent en dat hun nauwe band de doorslag gaf. Hij omschrijft zijn rol dit seizoen als die van invaller die wedstrijden kan beslissen, waarbij zijn ervaring en fitheid een belangrijke troef vormen.

Transfer en competitie

Tijdens de zomermercato was een terugkeer naar Beerschot geen reële optie. Prychynenko gaf aan dat er mogelijk gesprekken waren tussen zijn makelaar en de club, maar dat hij zelf geen direct contact had. Uiteindelijk kocht Patro hem weg bij Lokeren, waar hij nog onder contract stond.

Over de kansen in de competitie liet hij zich duidelijk uit. “Kortrijk promoveert niet”, is zijn boodschap. Volgens hem domineerde Patro in het onderlinge duel en ziet hij de West-Vlamingen geen rol spelen in de titelstrijd. Hij voorspelt dat Patro kampioen kan worden, met Beerschot op twee en Beveren als nummer drie.


De verdediger denkt ook na over zijn toekomst. Hij overweegt nog één seizoen actief te blijven en wil in het voorjaar een definitieve beslissing nemen. “Dat is nog niet beslist. Momenteel overweeg ik nog één seizoen te voetballen. In maart of april hak ik de knoop door”, besluit hij.

Volg K Beerschot VA - Patro Eisden Maasmechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 20:00 (13/12).

