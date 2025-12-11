D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

Genk neemt het donderdagavond op in en tegen het Deense Midtjylland. Voor beide ploegen een belangrijk duel met oog op de top-8 in de Europa League. Maar voor Genk lijkt de match nog belangrijker te zijn met oog op de eigen competitie en de druk op de coach en spelers.

Midtjylland sloot de eerste fase van de competitie af op een knappe tweede plaats in Denemarken op amper vier punten van leider Aarhus en heeft dus nog kansen op de titel en de Champions League naar volgend seizoen toe.

Genk heeft dringend punten nodig om druk weg te houden

Voor Genk ligt dat wat anders. De Limburgers staan voorlopig achtste op veertien punten van leider Union SG en hebben het moeilijk om een constante in hun spel te krijgen. En het gaat met ups en downs bij KRC Genk.

"Genk niet in topvorm? Dat zeggen we al een heel seizoen en toch pakken ze in Europa wel de punten. In de competitie is het heel wisselvallig", opende Hein Vanhaezebrouck zijn analyses in de studio's van Play Sports.

Problemen van Genk zijn nog niet opgelost

"We dachten even dat ze terug waren, maar blijkbaar toch niet. De problemen die ze hadden in het begin van het seizoen, zijn er nog altijd. Die zijn niet opgelost. Er komt zo meer druk op de ketel", aldus de gewezen coach van Genk, Gent en Anderlecht onder meer.

"Er wordt nu ook al naar de coach gekeken. Dat is dan meestal het eerste dat er voorvalt", beseft hij dat ook de dagen van Fink snel geteld kunnen zijn. "Het is altijd gevaarlijk als ze het vertrouwen in de coach uitspreken", pikte ook Wesley Sonck in. Tegen Midtjylland moet het erop zijn, al lijkt de match tegen Westerlo misschien nog belangrijker.