D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk

D-day voor Thorsten Fink? Hein Vanhaezebrouck en Wesley Sonck laten licht schijnen op Genk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Genk neemt het donderdagavond op in en tegen het Deense Midtjylland. Voor beide ploegen een belangrijk duel met oog op de top-8 in de Europa League. Maar voor Genk lijkt de match nog belangrijker te zijn met oog op de eigen competitie en de druk op de coach en spelers.

Midtjylland sloot de eerste fase van de competitie af op een knappe tweede plaats in Denemarken op amper vier punten van leider Aarhus en heeft dus nog kansen op de titel en de Champions League naar volgend seizoen toe.

Genk heeft dringend punten nodig om druk weg te houden

Voor Genk ligt dat wat anders. De Limburgers staan voorlopig achtste op veertien punten van leider Union SG en hebben het moeilijk om een constante in hun spel te krijgen. En het gaat met ups en downs bij KRC Genk.

"Genk niet in topvorm? Dat zeggen we al een heel seizoen en toch pakken ze in Europa wel de punten. In de competitie is het heel wisselvallig", opende Hein Vanhaezebrouck zijn analyses in de studio's van Play Sports.

Problemen van Genk zijn nog niet opgelost

"We dachten even dat ze terug waren, maar blijkbaar toch niet. De problemen die ze hadden in het begin van het seizoen, zijn er nog altijd. Die zijn niet opgelost. Er komt zo meer druk op de ketel", aldus de gewezen coach van Genk, Gent en Anderlecht onder meer.

Lees ook... LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken!
"Er wordt nu ook al naar de coach gekeken. Dat is dan meestal het eerste dat er voorvalt", beseft hij dat ook de dagen van Fink snel geteld kunnen zijn. "Het is altijd gevaarlijk als ze het vertrouwen in de coach uitspreken", pikte ook Wesley Sonck in. Tegen Midtjylland moet het erop zijn, al lijkt de match tegen Westerlo misschien nog belangrijker.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg FC Midtjylland - KRC Genk nu live op Voetbalkrant.com.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
FC Midtjylland

Meer nieuws

LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken! Live

LIVE: Snelle achterstand voor Genk in Denemarken!

19:03
"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

"Mijn grote spits houdt geen bal meer bij": JPL-coach duidt groot probleem, spits reageert

19:20
Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club

19:00
1
Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

Is het geloof in de top 24 er nog bij Club Brugge? Cruciale factor is bepalend

18:20
Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

Standard in de top zes: dit denkt Felice Mazzu ervan

18:00
Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven?

17:40
1
"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

"De beste tijd van zijn trainerscarrière": Vercauteren spreekt lof over Glen De Boeck zaliger

17:20
Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

Vincent Mannaert prijst Rudi Garcia voor lancering van deze twee Rode Duivels

17:00
"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

"Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan

16:30
6
JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

JPL-club doet denken aan werk van Kompany: "Spijtig van de negatieve bijklank"

16:00
Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Reactie

Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan

15:15
15
De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken?

15:30
3
Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures

15:00
1
Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

Moet Olivier Renard zich zorgen maken? Waarom Anderlecht de sportief directeur van La Louvière ging halen

14:40
Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van" De derde helft

Real Housewife Natassia duidelijk over Marc Coucke: "Geloof er niks van"

14:20
📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen

14:00
15
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/12: Abdullai

12:00
Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

Degryse denkt te weten waarom Verhaeghe vooraf niet naar Baro belde over Leko

13:30
8
'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

'Genk en Anderlecht vechten met elkaar voor spits'

11:20
'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

'Goudhaantje van Union SG wijst club uit de Premier League af'

12:20
Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

Mannaert zegt hoever het staat in het conflict tussen De Bilde en de bondscoach

13:00
4
"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

"Niet verder laten escaleren": Analist waarschuwt Club Brugge voor eigen fans

12:40
5
En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

En plots maakt Dimitri De Condé de rekening van... Romeo Vermant

10:30
6
'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

12:00
Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

Héél de wereld keek met bewondering naar een Belg: "Hij is de beste van Europa"

11:40
4
Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend Reactie

Steun van Club-supporters voor ontslagen Hayen: vervanger Leko reageert verrassend

11:15
4
Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

Dit denkt de Engelse pers van de prestatie van Club Brugge

11:00
Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

Fink onder druk? De Condé spreekt: "Bij hen ligt de sleutel"

19:40
3
'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

'Wie wordt trainer bij Charleroi? Deze namen vallen al zeker af'

10:00
3
Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

Goed nieuws voor fans? Pro League voert enkele drastische wijzigingen door in kalender 2026-2027

09:30
8
Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk

09:00
3
'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

'Anderlecht plukt cruciale pion weg bij andere eersteklasser'

08:40
5
🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

🎥 Emotionele video: STVV komt met knap gebaar richting David Meekers

08:20
Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

Rik De Mil legt uit waarom Belgische topclubs zo zot zijn van hem

08:00
12
🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

🎥 Ging hij in de fout? Thibaut Courtois spreekt klare taal na nederlaag van Real Madrid

07:40
2
'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Nieuws over de toekomst van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

07:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 6
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-0 KRC Genk KRC Genk
Nice Nice 0-1 Braga Braga
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-0 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 0-2 Real Betis Real Betis
Young Boys Bern Young Boys Bern 0-0 Lille OSC Lille OSC
Ludogorets Ludogorets 0-0 PAOK PAOK
Utrecht Utrecht 0-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Ferencváros Ferencváros 0-1 Rangers FC Rangers FC
Sturm Graz Sturm Graz 0-0 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
FCSB FCSB 21:00 Feyenoord Feyenoord
FC Porto FC Porto 21:00 Malmö FF Malmö FF
FC Basel FC Basel 21:00 Aston Villa Aston Villa
Celta De Vigo Celta De Vigo 21:00 Bologna Bologna
Lyon Lyon 21:00 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Brann Brann 21:00 Fenerbahçe Fenerbahçe
Freiburg Freiburg 21:00 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 21:00 AS Roma AS Roma
Panathinaikos Panathinaikos 21:00 Viktoria Plzen Viktoria Plzen

Nieuwste reacties

Thoma888 Thoma888 over FC Midtjylland - KRC Genk: 0-0 Stefaan_82 Stefaan_82 over De deal die Club Brugge zelf niet wil: moet blauwzwart Christian Benteke aantrekken? Stefaan_82 Stefaan_82 over Grote liefde voorbij? Leko en Baro spreken over hun telefoongesprek, minuten voor persbericht Club Stefaan_82 Stefaan_82 over "Zelfs niet op amateurniveau": Vanhaezebrouck ziet Club-doelman zwaar in de fout gaan Test12 Test12 over Thomas Foket reageert overduidelijk na basisplek bij RSCA Futures Piereke. Piereke. over 📷 Ideale kerstcadeau: Antwerp geeft supporters de kans om stukje van oude T2 te kopen CCpl CCpl over Denis Prychynenko heeft een wel heel erg duidelijke boodschap voor KV Kortrijk LD 007 LD 007 over Standard maakt de (pijnlijke) rekening: tussen 60 en 100 miljoen gemist FELIX25 FELIX25 over Na alle trainerswissels: moet STVV Vrancken dringend een nieuw contract geven? Vital Verheyen Vital Verheyen over Is de top 24 nog haalbaar? Vanaken ziet reden waarom het met Leko wel kan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved