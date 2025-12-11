Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge

KRC Genk heeft een nieuwe teleurstelling opgelopen. Op bezoek bij Midtjylland speelde het zeker geen slechte wedstrijd, maar een foutje van doelman Van Crombrugge na een kwartier voetballen bleek

FC Midtjylland stond na vijf speeldagen in de Europa League knap tweede met 12 op 15, terwijl Genk met 10 op 15 op een evenzeer knappe negende plaats stond voorlopig. Beide ploegen konden met een overwinning een prima zaak doen richting top-8.

Toch stond er vooral druk op de ketel bij Genk, want de positie van Thorsten Fink lijkt opnieuw onder vuur te liggen. De vorige keer dat dat het geval was, bracht een Europese wedstrijd op bezoek bij Rangers soelaas voor de coach.

Genk loopt meteen op pijnlijk tegendoelpunt

Datzelfde nog eens herhalen in Denemarken? Dat was minstens het plan van de coach. "Ik wil de club helpen en denk niet dat het beter zal gaan met een andere coach, maar dat is de beslissing van de club", klonk het bij Fink. Hij koos voor de namen die we konden verwachten.

Genk speelde een prima eerste kwartier, waarin het de IJslandse doelman van de thuisploeg meermaals testte. In de eerste minuut hadden de Denen wel al eens een verwittiging afgegeven dat Genk geen ruimte had voor foutjes.







En dat foutje werd op het kwartier wel gemaakt. Op een afstandsknal van Osorio liet Van Crombrugge de bal liggen, waarop het voor Gue-sung Cho een koud kunstje was om er 1-0 van te maken voor de Deense thuisploeg.

Genk kan geen gelijkmaker meer toveren na de rust

Het maakte ook meteen de rest van de eerste helft veel evenwichtiger, waarbij Midtjylland bij momenten dichter bij de 2-0 kwam dan Genk bij de gelijkmaker. En dus moesten de troepen van Fink na rust uit een ander vaatje gaan tappen.

Dat deden ze ook en ook onder meer door de inbreng van Sor en Mirisola kwamen ze nog meermaals hun neus aan het venster steken, maar een gelijkmaker maken? Neen, dat zat er niet in. Met 10 op 18 is Genk nog niet helemaal zeker van de top-24, de druk op de match tegen Westerlo wordt enkel groter.