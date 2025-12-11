FC Midtjylland FC Midtjylland
1-0
KRC Genk KRC Genk
midFC Midtjylland
gnkKRC Genk
Gue-Sung Cho 17'
1-0
Datum: 11/12/2025 18:45
Competitie: Europa League
Speeldag: Speeldag 6
Stadion: SAS Arena
Extra druk op de match tegen Westerlo? Nieuwe ontgoocheling voor Genk door blunder Van Crombrugge
Foto: © photonews

KRC Genk heeft een nieuwe teleurstelling opgelopen. Op bezoek bij Midtjylland speelde het zeker geen slechte wedstrijd, maar een foutje van doelman Van Crombrugge na een kwartier voetballen bleek

FC Midtjylland stond na vijf speeldagen in de Europa League knap tweede met 12 op 15, terwijl Genk met 10 op 15 op een evenzeer knappe negende plaats stond voorlopig. Beide ploegen konden met een overwinning een prima zaak doen richting top-8.

Toch stond er vooral druk op de ketel bij Genk, want de positie van Thorsten Fink lijkt opnieuw onder vuur te liggen. De vorige keer dat dat het geval was, bracht een Europese wedstrijd op bezoek bij Rangers soelaas voor de coach.

Genk loopt meteen op pijnlijk tegendoelpunt

Datzelfde nog eens herhalen in Denemarken? Dat was minstens het plan van de coach. "Ik wil de club helpen en denk niet dat het beter zal gaan met een andere coach, maar dat is de beslissing van de club", klonk het bij Fink. Hij koos voor de namen die we konden verwachten.

Genk speelde een prima eerste kwartier, waarin het de IJslandse doelman van de thuisploeg meermaals testte. In de eerste minuut hadden de Denen wel al eens een verwittiging afgegeven dat Genk geen ruimte had voor foutjes.



En dat foutje werd op het kwartier wel gemaakt. Op een afstandsknal van Osorio liet Van Crombrugge de bal liggen, waarop het voor Gue-sung Cho een koud kunstje was om er 1-0 van te maken voor de Deense thuisploeg.

Genk kan geen gelijkmaker meer toveren na de rust

Het maakte ook meteen de rest van de eerste helft veel evenwichtiger, waarbij Midtjylland bij momenten dichter bij de 2-0 kwam dan Genk bij de gelijkmaker. En dus moesten de troepen van Fink na rust uit een ander vaatje gaan tappen.

Dat deden ze ook en ook onder meer door de inbreng van Sor en Mirisola kwamen ze nog meermaals hun neus aan het venster steken, maar een gelijkmaker maken? Neen, dat zat er niet in. Met 10 op 18 is Genk nog niet helemaal zeker van de top-24, de druk op de match tegen Westerlo wordt enkel groter.

Opstellingen

FC Midtjylland FC Midtjylland
Olafsson Elias Rafn 90' 7.78 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 3
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/22 (45.5%)
Bech Sørensen Mads 90' 7.16 -
  • Nauwkeurige passes: 39/50 (78%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/12 (25%)
Lee Hanbeom 90' 8.0 -
  • Nauwkeurige passes: 54/62 (87.1%)
Diao Ousmane 90' 7.68 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Bak Victor 90' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Billing Philip 90' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 17/25 (68%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Byskov Valdemar 66' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 19/21 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Osorio Dario 84' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 17/21 (81%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Cho Gue-Sung  90' 8.02 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Schoten op doel: 3/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Simsir Aral 59' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Succesvolle dribbels: 7/9 (77.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Bank
Lössl Jonas 0'  
Erlic Martin 0'  
Castillo Denil 6' 6.99  
  • Schoten op doel: 1/1
Paulinho 0'  
Djabi Alamara 0'  
Gogorza Mikel 31' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mbabu Kevin 6' 7.0  
Dani Silva 0'  
Etim Friday 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Van Crombrugge Hendrik 90' 7.76 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 18/41 (43.9%)
Palacios Adrian 90' 5.68 -
  • Nauwkeurige passes: 30/43 (69.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/15 (20%)
Smets Matte 90' 6.52 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
Sadick Aliu Mujaid   90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
El Ouahdi Zakaria 90' 6.98 -
  • Nauwkeurige passes: 37/37 (100%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Hrosovský Patrik 90' 6.59 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Heynen Bryan   90' 6.09 -
  • Nauwkeurige passes: 39/48 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Medina Yaimar   71' 5.77 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Heymans Daan 71' 6.18 -
  • Nauwkeurige passes: 21/32 (65.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Karetsas Konstantinos 71' 6.43 -
  • Nauwkeurige passes: 14/18 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
Oh Hyun-Gyu 84' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Steuckers Jarne 19' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 12/16 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Sor Yira Collins 19' 5.89 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Bangoura Ibrahima Sory 0'  
Bibout Aaron 0'  
Sattlberger Nikolas 0'  
Lawal Tobias 0'  
Mirisola Robin 19' 6.16 -
  • Schoten op doel: 0/1
Yokoyama Ayumu 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Stevens Brent 0'  
Erabi Jusef 6' 5.95  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Herbeleef FC Midtjylland - KRC Genk
