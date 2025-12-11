Van Crombrugge geeft foutje toe, maar is ook opvallend positief na nederlaag

KRC Genk heeft een nieuwe domper opgelopen. Op bezoek bij FC Midtjylland verloor het met 1-0. Met 10 op 18 is het nog niet zeker van de top-24, terwijl de top-8 stilaan onmogelijk lijkt. Hendrik Van Crombrugge gaf na de match zijn foutje toe.

"Ik ben teleurgesteld natuurlijk", opende Hendrik Van Crombrugge zijn analyse bij PlaySports na de nederlaag tegen het Deense FC Midtjylland. "We begonnen inderdaad heel goed aan de wedstrijd en dan is het jammer van dat foutje."

Foutjes worden afgestraft volgens Hendrik Van Crombrugge

"We weten dat zo'n foutjes worden afgestraft op dit niveau. Het kost ons één puntje deze keer, dat is zuur. Het was technisch heel slecht uitgevoerd van mijn kant en het is zuur dat het ons een gelijkspel kost in de eindafrekening."

"Het doelpunt was het kantelpunt. Na het doelpunt was het moeilijk voetballen van achteruit. In de tweede helft hebben we wat meer proberen voetballen, maar we hebben niet al te veel kansen weten te ontwikkelen."

Pijnlijke nederlaag voor KRC Genk

Toch is het niet allemaal slecht bij Genk: "We hebben wel een reactie laten zien na de nederlaag tegen Antwerp wat mij betreft", aldus doelman Van Crombrugge. "Dat was de insteek van vandaag, dat hadden we benadrukt vooraf."

"We moesten dit zien als een kans om ons echte gezicht te laten zien. We hebben een strijdershart getoond en hebben er 90 minuten lang onze kop voorgelegd. Zonder mijn technisch foutje pakken we hier een verdiend punt mee. Goed slapen doe je niet na zo'n fout, maar we moeten focussen op zondag nu."