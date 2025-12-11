'Anderlecht neemt het op tegen Europese topclubs voor nieuwe middenvelder'

RSC Anderlecht volgt de ontwikkeling van Ederson Castillo, een verdedigende middenvelder van LDU Quito. De speler vierde op 10 december zijn zeventiende verjaardag en heeft inmiddels zes wedstrijden in het eerste elftal achter de rug.

Interesse en concurrentie

Paars-wit haalde eerder al Nilson Angulo uit dezelfde Ecuadoriaanse ploeg. Ondanks dat er in Neerpede meerdere gelijkaardige profielen aanwezig zijn, blijft de belangstelling voor Castillo bestaan. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 200.000 euro.

Het dossier krijgt extra gewicht omdat ook Europese topclubs hem volgen. Manchester United, Atlético Madrid en Bayern München hebben hun interesse kenbaar gemaakt, zo meldt Transferfeed. Voor Anderlecht betekent dit dat de concurrentie stevig is en dat snelle beslissingen noodzakelijk kunnen zijn.

Profiel en mogelijkheden

Castillo geldt als een talent dat op jonge leeftijd al ervaring op het hoogste niveau heeft opgedaan. Zijn zes optredens in de hoofdmacht van LDU Quito tonen dat hij door zijn club als volwaardig selectiespeler wordt beschouwd.

De link met Anderlecht is niet nieuw. De Brusselse club heeft eerder laten zien dat ze de Zuid-Amerikaanse markt actief opvolgt. Het aantrekken van Angulo was daar een voorbeeld van, en nu wordt opnieuw gekeken naar een speler uit dezelfde omgeving.



De belangstelling van topclubs maakt duidelijk dat Castillo een gewild profiel heeft. Voor Anderlecht kan dit betekenen dat de onderhandelingen complexer worden, maar tegelijk bevestigt het dat de speler aanzienlijke potentie bezit.