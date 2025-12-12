Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Was Nicky Hayen te soft? "Dat zou Leko nooit aanvaarden"

Club Brugge nam afscheid van trainer Nicky Hayen en haalde Ivan Leko van KAA Gent binnen. Analist Marc Degryse gaf zijn visie op de situatie en uitte bedenkingen bij de keuzes van bestuur en technische staf.

Kritiek op aanpak en timing

Degryse wees op de tactische keuzes van Hayen in de Champions League. “Als je denkt dat je op Sporting in de Champions League zó hoog druk moet zetten en met je defensie op de middenlijn moet staan, dan moet je realistischer worden”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Vorig seizoen was Club Brugge succesvol in de Champions League door compact te spelen en het juiste moment uit te kiezen. Voor Degryse is dat helemaal geen schande en moet blauw-zwart op zoek naar het juiste evenwicht.

Hij sprak ook over de rol van voorzitter Bart Verhaeghe. “Het is bewonderenswaardig dat Verhaeghe de lat hoog legt. Alleen kan je de lat ook té hoog leggen. Er zijn limieten, maar blijkbaar denkt Verhaeghe van niet. Hij mag ons natuurlijk proberen te overtuigen…”

Degryse vond de timing van het ontslag ook vreemd. Ze hadden in Brugge gerust kunnen wachten tot de winterstop. Hij zag Hayen immers 7 op 9 halen tegen Dender, KAA Gent en KRC Genk en dan was er geen probleem.

Reacties en opvolging

Volgens Degryse was men bij Club Brugge niet overtuigd van Hayen. “Je moet tot de conclusie komen dat de directie al langer twijfelde over Hayen. En ik vraag me af: hebben ze Hayen, toen hij in 2024 kampioen speelde, wel met de volle goesting volwaardig hoofdcoach gemaakt?”

Volgens Degryse zal Leko zich laten gelden als een veeleisende coach. En dat zal hoe dan ook ergens botsen. Met een speler. Of met het bestuur. “Leko zal zich niet inhouden. Hij is, net zoals Antonio Conte en José Mourinho, een conflicttrainer. Die keepersrotatie bijvoorbeeld... Zoiets zou Leko nooit aanvaarden. De vraag is dus niet of, maar wanneer het eerste bommetje zal ontploffen”, besluit de analist.

