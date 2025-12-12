Pijnlijke week voor Union, Club Brugge en Genk heeft ook gevolgen voor de toekomst

KRC Genk verloor op donderdagavond in de Europa League een belangrijk duel van het Deense Midtjylland. En eerder deze week gingen ook Union SG en Club Brugge onderuit. Een pijnlijke week zo voor de Belgische ploegen in Europa.

Ondanks de vroege uitschakelingen van Anderlecht en Charleroi in de voorrondes, lieten de overblijvende clubs zich tot dusver niet kennen. Deze week was dan weer wel een slechte week. Union SG verloor van Marseille, Club Brugge tegen Arsenal.

En ook KRC Genk deed deze week zijn duit niet in het zakje tegen Midtjylland. Genk heeft nu 10 op 18 in de Europa League, terwijl Union (6/18) en Club Brugge (4/18) al wat mooie resultaten wisten neer te zetten in de Champions League. De week was nochtans goed begonnen, zo leek het.

Union 🇧🇪 opent de laatste week aan kansen voor de 🇧🇪 coëfficiënt in 2025.



En dat doen ze met stijl. Na een paar minuten al 1️⃣-0️⃣ tegen Marseille 🇫🇷 We hadden het zelfs bijna gemist!#USGMAR pic.twitter.com/zOEKekw9ca — De Belgische coëfficiënt (@Coefficient_BE) December 9, 2025

Slotsom voor deze week: 0,000 punten erbij deze week. Ter vergelijking: Nederland, dat met zes ploegen vertegenwoordigd is in Europa, pakte deze week met onder meer een zege van Ajax en AZ Alkmaar wél de nodige punten. Zij lopen zo wat verder weg.





Union, Club Brugge en Genk doen slechte zaak

In de huidige stand staat België nog steeds op de achtste plaats, achter Portugal en Nederland. Dat is belangrijk, want de top-7 landen krijgen extra Europese plaatsen vanaf het seizoen 2026-2027. Elke goede week brengt dat doel dichterbij.

Hoe verder de Belgische teams geraken in hun competities, hoe meer punten België kan verdienen. Volgend jaar verdwijnt een van de slechtere jaren voor de Belgen, dus met oog op het seizoen 2027-2028 staan we nog steeds op een virtuele zesde plaats. De kloof met Nederland en Portugal is wel minder groot geworden deze week. De komende twee speeldagen worden héél belangrijk.