Besnik Hasi geeft toe: "De slimste speler uit onze competitie"

De topper van dit weekend? Dat is misschien wel de clash tussen STVV en Anderlecht zaterdagavond in het Lotto Park. Besnik Hasi heeft alvast voorbeschouwd op het duel met het nodige respect voor de tegenstander.

RSC Anderlecht staat momenteel vierde in de Jupiler Pro League met 31 punten, de bezoekers uit Sint-Truiden hebben ondertussen 33 punten en staan daarmee op een ongezien knappe tweede plaats in de stand.

Besnik Hasi komt met veel complimentjes voor STVV

Besnik Hasi heeft dan ook veel respect voor de tegenstander van dit weekend. “Ze zitten in een uitstekende flow. Het is geen verrassing meer. Ze spelen herkenbaar voetbal, met veel energie", aldus Besnik Hasi op zijn persconferentie.

"Jongens die blijven lopen, zoals Yamamoto. En Ito vind ik misschien wel de slimste voetballer in onze competitie", is hij formeel - opgetekend door Het Laatste Nieuws. En ook Keisuke Goto doet het ondertussen goed bij STVV.

Geen straftraining voor Anderlecht

Hij werd door Anderlecht uitgeleend aan De Kanaries en bedankte voor dat vertrouwen ondertussen met vijf doelpunten. Het gaat zo beter met hem in Limburg dan in de hoofdstad: "De voornaamste reden is volgens mij dat hij zich thuis voelt bij STVV, omringd door landgenoten."

"Die interactie was hier altijd een heikel punt", besloot Hasi over de Japanner. De coach liet nog weten dat hij geen straftraining organiseerde na de pandoering tegen Westerlo en dat zijn team klaar zou zijn voor STVV.