Datum: 13/12/2025 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 18
Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 82 reacties
Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje
Foto: © photonews

Had Anderlecht gewonnen zonder die omstreden penalty die ze begin tweede helft tegen kregen? We gaan het nooit met zekerheid kunnen zeggen, maar het was wel een feit dat het vuur heel hoog oplaaide na die fase. En dat ze daardoor het verschil maakten en naar de tweede plaats wipten.

Besnik Hasi verrast toch, want hij begon met Mario Stroeykens in de basis. Cvetkovic was al een paar weken minder en Stroeykens kende een paar goeie invalbeurten. Bertaccini mocht daardoor naar de spits verhuizen. En Anderlecht begon verschroeiend aan de match.

Anderlecht speelde het in de eerste helft niet goed uit

Bertaccini had al gauw twee kansen en de hoge druk van Anderlecht bracht STVV zwaar in de problemen. Eigenlijk had paars-wit die eerste helft altijd moeten voorstaan, maar ze speelden de mogelijkheden die ze kregen door hun druk zetten niet goed uit. Eén keer wel na een geweldige tik van Hazard, maar Stroeykens krulde het leer naast de tweede paal.

Anderlecht had nog wel een paar dotten van kansen, maar de beste werd door Sardella voorlangs gekopt. Het mindere nieuws voor de Brusselaars? Na zeven minuten greep Camara al naar zijn bovenbeen en moest even later gewisseld worden. Dat ziet er niet goed uit voor die zijn Afrika Cup met Senegal.

Voor Besnik Hasi zal het wel belangrijk zijn dat Ali Maamar heel sterk inviel en zelfs een paar kansen creëerde voor zijn ploegmaats. De spelers hadden de les van Westerlo wel begrepen, maar ze moesten het ook nog afmaken. Kansen waren er eigenlijk genoeg. STVV moest voor één keer het spel grotendeels ondergaan. 

Anderlecht eerst woedend op VAR en daarna dankbaar

De tweede helft werd wel nog een pak onderhoudender. Wel niet om de juiste redenen. Na tien minuten kreeg STVV een penalty voor hands van Hazard, maar het leek ons dat de bal eerst van zijn borst kwam. De beelden gaven geen duidelijkheid, maar op basis daarvan kende Lothar D'Hondt toch een penalty toe.

Uitgerekend Goto nam die voor zijn rekening en scoorde ook: 0-1. Bij Anderlecht waren ze woedend en dat zag je ook op het veld. Ineens zat er zoveel grinta in dat STVV achteruit moest. Hazard sneed een vrije trap heel hard en scherp aan en Saliba maakte er 1-1 van. 

Even later was het op hoekschop weer prijs. Cvetkovic kopte naar de tweede paal en daar duwde Angulo binnen. De lijnrechter zag buitenspel van de Ecuadoraan, maar de VAR oordeelde deze keer in het voordeel van paars-wit: 2-1. Anderlecht had dat via Degreef nog kunnen uitdiepen, maar de stand bleef overeind. En ineens staan ze daarmee dus tweede.

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.06 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/29 (20.7%)
Meer statistieken
Camara Ilay 16' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Sardella Killian   90' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 39/46 (84.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
Meer statistieken
Hey Lucas 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 51/54 (94.4%)
Meer statistieken
N'Diaye Moussa 81' 6.39 -
  • Nauwkeurige passes: 42/53 (79.2%)
  • Intercepties: 4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Hazard Thorgan A 81' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 30/38 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Cat Nathan   90' 6.63 -
  • Nauwkeurige passes: 38/41 (92.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
Meer statistieken
Saliba Nathan-Dylan  90' 8.18 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/43 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bertaccini Adriano   81' 6.42 -
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Stroeykens Mario 58' 6.05 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Angulo Nilson 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/32 (71.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Bank
Cvetkovic Mihajlo A 32' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Verschaeren Yari 0'  
Ilic Mihajlo 9'  
Kikkenborg Mads 0'  
Llansana Enric 9' 6.31  
Meer statistieken
Özcan Yasin 9' 6.63  
Meer statistieken
Maamar Ali 74' 7.04 -
  • Nauwkeurige passes: 21/24 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Degreef Tristan 9' 6.49  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kanate Ibrahim 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.23 -
  • Reddingen: 6
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/20 (30%)
Meer statistieken
Juklerød Simen 88' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 16/28 (57.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 5.51 -
  • Nauwkeurige passes: 28/42 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/13 (15.4%)
  • Balverliezen: 25
Meer statistieken
Musliu Visar   90' 6.24 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo   90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 34/40 (85%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Yamamoto Rihito   81' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 14/20 (70%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 81' 5.62 -
  • Nauwkeurige passes: 20/27 (74.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ito Ryotaro 90' 6.33 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 84' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Goto Keisuke  90' 6.75 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Schoten op doel: 1/2
Meer statistieken
Bank
Ferrari Andres   9' 6.15  
Meer statistieken
Delpupo Isaias 2' 5.96  
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 6' 6.11  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 9' 6.41  
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Nhaili Adam 0'  
Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
