Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Had Anderlecht gewonnen zonder die omstreden penalty die ze begin tweede helft tegen kregen? We gaan het nooit met zekerheid kunnen zeggen, maar het was wel een feit dat het vuur heel hoog oplaaide na die fase. En dat ze daardoor het verschil maakten en naar de tweede plaats wipten.

Besnik Hasi verrast toch, want hij begon met Mario Stroeykens in de basis. Cvetkovic was al een paar weken minder en Stroeykens kende een paar goeie invalbeurten. Bertaccini mocht daardoor naar de spits verhuizen. En Anderlecht begon verschroeiend aan de match.

Anderlecht speelde het in de eerste helft niet goed uit

Bertaccini had al gauw twee kansen en de hoge druk van Anderlecht bracht STVV zwaar in de problemen. Eigenlijk had paars-wit die eerste helft altijd moeten voorstaan, maar ze speelden de mogelijkheden die ze kregen door hun druk zetten niet goed uit. Eén keer wel na een geweldige tik van Hazard, maar Stroeykens krulde het leer naast de tweede paal.

Anderlecht had nog wel een paar dotten van kansen, maar de beste werd door Sardella voorlangs gekopt. Het mindere nieuws voor de Brusselaars? Na zeven minuten greep Camara al naar zijn bovenbeen en moest even later gewisseld worden. Dat ziet er niet goed uit voor die zijn Afrika Cup met Senegal.

Voor Besnik Hasi zal het wel belangrijk zijn dat Ali Maamar heel sterk inviel en zelfs een paar kansen creëerde voor zijn ploegmaats. De spelers hadden de les van Westerlo wel begrepen, maar ze moesten het ook nog afmaken. Kansen waren er eigenlijk genoeg. STVV moest voor één keer het spel grotendeels ondergaan.





Anderlecht eerst woedend op VAR en daarna dankbaar

De tweede helft werd wel nog een pak onderhoudender. Wel niet om de juiste redenen. Na tien minuten kreeg STVV een penalty voor hands van Hazard, maar het leek ons dat de bal eerst van zijn borst kwam. De beelden gaven geen duidelijkheid, maar op basis daarvan kende Lothar D'Hondt toch een penalty toe.

Uitgerekend Goto nam die voor zijn rekening en scoorde ook: 0-1. Bij Anderlecht waren ze woedend en dat zag je ook op het veld. Ineens zat er zoveel grinta in dat STVV achteruit moest. Hazard sneed een vrije trap heel hard en scherp aan en Saliba maakte er 1-1 van.

Even later was het op hoekschop weer prijs. Cvetkovic kopte naar de tweede paal en daar duwde Angulo binnen. De lijnrechter zag buitenspel van de Ecuadoraan, maar de VAR oordeelde deze keer in het voordeel van paars-wit: 2-1. Anderlecht had dat via Degreef nog kunnen uitdiepen, maar de stand bleef overeind. En ineens staan ze daarmee dus tweede.