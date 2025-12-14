Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit

De uitspraken van Besnik Hasi na Anderlecht-STVV tonen duidelijk aan hoe Nathan Saliba en Nathan De Cat elkaar versterken. Tegen Westerlo stond Saliba niet in de basis en dat verschil was meteen voelbaar: het middenveld miste agressiviteit, intensiteit en vooruitgang in het spel.

Met zijn terugkeer tegen STVV viel alles weer beter in elkaar. Saliba was tegen STVV zonder discussie de beste man op het veld. De Canadees is een echte kuitenbijter, wint duels en denkt altijd naar voren. Zijn aanwezigheid geeft het middenveld niet alleen meer balans, maar ook meer lef. Dat hij opnieuw scoorde op een stilstaande fase onderstreept enkel zijn waarde.

Hasi wees erop dat Saliba de voorbije weken wat afgeremd werd door een blessure. “Saliba had een kleine blessure aan de voet, zijn kwaliteit was toen minder”, klonk het. Tegen STVV was daar niets meer van te merken. “Vandaag was hij heel aanwezig”, aldus de coach.

De Cat was volgens Hasi véél beter

Die dominantie van Saliba heeft ook een rechtstreeks effect op De Cat. “Vandaag zag ik ook een andere De Cat dan in de voorbije matchen”, zei Hasi. “Beter, veel beter." De jongeling profiteert duidelijk van de zekerheid en duelkracht die Saliba naast hem brengt.

Waar Saliba het vuile werk opknapt en meters maakt, krijgt De Cat meer vrijheid om zijn spel te spelen. Hij moet minder forceren, kan hoger op het veld denken en oogt daardoor rustiger aan de bal. Die complementariteit maakt het middenveld van Anderlecht een pak stabieler.

Hasi blijft wel realistisch over de groeimarge. Saliba is nog jong en zijn passing kan beter, maar zijn energie en mentaliteit zijn van onschatbare waarde. In combinatie met een beter wordende De Cat beschikt Anderlecht over een duo waar muziek in zit.