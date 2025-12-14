🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

Francis Amuzu was terug in het Lotto Park tijdens de wedstrijd van Anderlecht tegen Sint-Truiden. Hij heeft duidelijk genoten van de ontmoeting met zijn voormalige teamgenoten.

Sinds het vertrek van Francis Amuzu naar Brazilië minder dan een jaar geleden, is er veel veranderd bij Anderlecht. Een nieuwe coach, een nieuwe directie, meerdere nieuwe spelers: de club ondergaat een transformatie op alle niveaus.

Maar toch was Ciske blij om terug in het Lotto Park te zijn. Hij dacht even dat de hereniging met zijn voormalige teamgenoten verpest zou worden door een nederlaag tegen Sint-Truiden, maar Nathan Saliba en Nilson Angulo draaiden in drie minuten de situatie om.

De terugkeer van de glimlachen

Dat zorgde ervoor dat Amuzu stralende gezichten kreeg toen hij net voor de spelerstunnel werd begroet. De Anderlecht-spelers stonden zelfs in de rij om hem allemaal een knuffel te geven.

🔙 | Tout le monde voulait un câlin de Francis Amuzu. 🤗 #ANDSTV pic.twitter.com/2VlfglSmbc — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 13, 2025

De geblesseerden Marco Kana en Ludwig Augustinsson begroetten ook iedereen, maar de omhelzingen waren logischerwijs uitbundiger met Amuzu, vooral van Nilson Angulo, Killian Sardella, Moussa N'Diaye en Mario Stroeykens.





Spelers die, net als Amuzu, moeilijke tijden hebben gekend in het paars-wit en beter dan wie ook zijn keuze begrepen om te vertrekken voor het einde van zijn contract. Maar tien jaar bij Sporting vergeet je niet zo snel: Francis Amuzu zal waarschijnlijk altijd thuis zijn in het Lotto Park.