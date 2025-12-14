🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4314

Francis Amuzu was terug in het Lotto Park tijdens de wedstrijd van Anderlecht tegen Sint-Truiden. Hij heeft duidelijk genoten van de ontmoeting met zijn voormalige teamgenoten.

Sinds het vertrek van Francis Amuzu naar Brazilië minder dan een jaar geleden, is er veel veranderd bij Anderlecht. Een nieuwe coach, een nieuwe directie, meerdere nieuwe spelers: de club ondergaat een transformatie op alle niveaus.

Maar toch was Ciske blij om terug in het Lotto Park te zijn. Hij dacht even dat de hereniging met zijn voormalige teamgenoten verpest zou worden door een nederlaag tegen Sint-Truiden, maar Nathan Saliba en Nilson Angulo draaiden in drie minuten de situatie om.

De terugkeer van de glimlachen

Dat zorgde ervoor dat Amuzu stralende gezichten kreeg toen hij net voor de spelerstunnel werd begroet. De Anderlecht-spelers stonden zelfs in de rij om hem allemaal een knuffel te geven.

De geblesseerden Marco Kana en Ludwig Augustinsson begroetten ook iedereen, maar de omhelzingen waren logischerwijs uitbundiger met Amuzu, vooral van Nilson Angulo, Killian Sardella, Moussa N'Diaye en Mario Stroeykens.

Spelers die, net als Amuzu, moeilijke tijden hebben gekend in het paars-wit en beter dan wie ook zijn keuze begrepen om te vertrekken voor het einde van zijn contract. Maar tien jaar bij Sporting vergeet je niet zo snel: Francis Amuzu zal waarschijnlijk altijd thuis zijn in het Lotto Park.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

13:30
LIVE: De Mil en Oosting kiezen voor deze namen in #GNTANT Live

LIVE: De Mil en Oosting kiezen voor deze namen in #GNTANT

13:12
Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

13:00
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

12:30
1
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00
1
OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

11:40
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

11:20
3
Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Analyse

Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit

08:00
9
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00
"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus Reactie

"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus

07:30
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15
"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

09:32
2
Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

09:00
3
Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

08:20
De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"

De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"

08:43
2
Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

22:46
Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen

Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen

07:00
🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

22:12
7
🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

23:00
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10
12
🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

06:30
Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

22:30
5
Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

22:00
Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

21:00
3
Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt" Reactie

Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt"

00:10
Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

21:40
Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

20:17
Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

21:20
1
Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

20:30
Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

20:00
1
Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

Thorgan Hazard lijkt akkoord te moeten gaan met plan dat ook al voor Vertonghen op tafel lag

17:30
KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

19:30
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

18:40
Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

Olivier Deschacht heeft opnieuw de liefde gevonden, maar blikt ook met spijt terug: "Die fouten die ik maakte"

17:00
5
Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

19:00
📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

18:10

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 13:30 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over KAA Gent - Antwerp: - CCpl CCpl over Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet Nelvafrel Nelvafrel over Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?" Nelvafrel Nelvafrel over Anderlecht - STVV: 1-1 Nero Nero over Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over FCV Dender EH - Club Brugge: - Arthur Shelby Arthur Shelby over 'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League' lucas lucas over Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved