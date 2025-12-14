'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

Cercle Brugge heeft een magere 6 op 39 in de Jupiler Pro League beet. Het won bovendien al heel wat weken geen wedstrijd meer. En dus staat er opnieuw druk op de ketel ... en op trainer Onur Cinel.

Cercle Brugge zit diep in de problemen. Het won al heel lang geen wedstrijd meer en ook tegen KV Mechelen liep het volledig verkeerd. Door de nederlaag is het voor De Vereniging stilaan echt wel naar beneden kijken.

Magere 6 op 39 voor Cercle Brugge

Door de magere 6 op 39 van de voorbije dertien wedstrijden staat Cercle Brugge voorlaatste. De kloof met hekkensluiter Dender is bovendien nog maar amper één puntje en dus staat er echt wel druk op de ketel stilaan.

De supporters waren al een paar weken af en toe zeer kritisch op de zaak en nu lijkt mogelijk ook het bestuur te gaan volgen. Volgens Het Nieuwsblad zou een ontslag van Onur Cinel een kwestie van tijd moeten zijn.

Zoveelste trainer die sneuvelt?

"De Turkse Duitser wordt zo de zoveelste trainer die sneuvelt sinds de overname door AS Monaco", zijn ze bij de krant ook meteen streng voor hem én de moederclub. De komende dagen mag mogelijk meer duidelijkheid verwacht worden.

Dit kalenderjaar zijn er nog belangrijke wedstrijden tegen OH Leuven en Union SG voor Cercle Brugge. Mag Cinel die nog leiden of komt er snel een (paniek)beslissing bij De Vereniging? Ook tegen Mechelen werd er wel nog voor gegaan.