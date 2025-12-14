Deze man is de rots in de branding voor Olivier Deschacht

Olivier Deschacht blikt terug op een periode waarin steun van buitenaf essentieel was. In een gesprek met Het Laatste Nieuws noemt hij één persoon die op meerdere fronten een constante factor bleek.

Vertrouwenspersoon in moeilijke tijden

Tijdens het eerste jaar na zijn scheiding vond Deschacht een vaste steun bij Yves Vanderhaeghe. “Dat eerste jaar na de scheiding bijvoorbeeld, was hij mijn toeverlaat, degene bij wie ik altijd mijn hart kon luchten”, klinkt het bij Deschacht in Het Laatste Nieuws.

Ook op sportief gebied speelde Vanderhaeghe een rol. Door zijn ervaring als speler en coach kon hij Deschacht bijstaan in moeilijke momenten binnen het voetbal. “Omdat hij het voetbal vanbinnen en vanbuiten kent, was hij er ook op de donkerste momenten in mijn voetbalverhaal.”

De connectie tussen Deschacht en Vanderhaeghe is volgens Deschacht uniek. Ze delen bepaalde ervaringen en inzichten die hij bij anderen niet terugvindt. “Hij en ik, we hebben raakvlakken die ik niet bij anderen heb.”

Rol buiten het veld

De relatie tussen beiden bleef niet beperkt tot het sportieve. Vanderhaeghe was aanwezig op diverse momenten, ook buiten het stadion. Die aanwezigheid gaf Deschacht houvast in periodes van onzekerheid.



De impact van Vanderhaeghes steun is blijvend. Deschacht noemt hem expliciet als iemand aan wie hij de moeilijkheden van het leven zou toevertrouwen. De combinatie van persoonlijke betrokkenheid en professionele kennis maakt hem tot een uitzonderlijke vertrouwenspersoon.