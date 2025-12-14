Dat moet pijn doen in Anderlecht: 'Dit is het transferbedrag voor Sadiki'

Noah Sadiki verliet Anderlecht in 2023 voor een beperkte som en groeide sindsdien uit tot een speler met een veel hogere marktwaarde. Zijn traject toont hoe snel een carrière kan evolueren en hoe clubs financieel voordeel of nadeel kunnen ondervinden.

Van Anderlecht naar Union

Sadiki werd destijds voor ongeveer 900.000 euro overgenomen door Union SG. Binnen korte tijd bleek dat bedrag een koopje, want Union kon hem afgelopen zomer al voor 17 miljoen euro doorverkopen. Het verschil illustreert hoe beperkt het vertrouwen bij Anderlecht was en hoe groot de winst voor Union uitviel.

Volgens Transfermarkt bedraagt de waarde van Sadiki inmiddels 25 miljoen euro. Die stijging weerspiegelt zijn ontwikkeling en prestaties. Het toont ook dat de speler intussen tot de categorie van dure middenvelders behoort, terwijl hij enkele jaren geleden nog als talent zonder zekerheid werd beschouwd.

Sadiki wil Champions League spelen

Engelse topclubs volgen de situatie nauwgezet. Zowel Tottenham Hotspur als Manchester United hebben hun belangstelling opnieuw bevestigd. Vooral United zou de speler intensief monitoren, wat aangeeft dat Sadiki op de radar staat van clubs met internationale ambities.

Sadiki speelt momenteel bij Sunderland en ligt daar onder contract tot juni 2030. De club heeft volgens berichten geen plannen om hem komende zomer te laten vertrekken. Toch wordt gesuggereerd dat een bod van 60 miljoen euro de situatie kan veranderen, zo stelt Transferfeed.


Hoewel Sadiki zich goed voelt bij Sunderland, wordt benadrukt dat hij Champions League-ambities heeft. Dat kan op termijn een rol spelen bij een mogelijke transfer. Voorlopig blijft hij echter onder contract bij zijn ploeg, waar hij zich verder kan ontwikkelen en zijn marktwaarde mogelijk nog verder kan stijgen.

