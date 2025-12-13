Johan Boskamp houdt zich niet in over Club Brugge en Bart Verhaeghe: "Als een vlag op een strontschijf"

Johan Boskamp reageert fel op het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge. Volgens de analist illustreert het opnieuw dat trainers in het voetbal wegwerpproducten zijn.

“Als het goed gaat, ben je Onze-Lieve-Heer. Gaat het slecht, dan zijn je dagen geteld. Dat zal nooit veranderen", zegt hij in HBvL. Over de rol van voorzitter Bart Verhaeghe is Boskamp scherp. “Wat die Verhaeghe zei over het ontslag, stond als een vlag op een strontschijf. Hij vond dat Hayen hem dankbaar moest zijn. Ik zou net het omgekeerde denken. Hayen heeft hen een titel, een beker en geweldige Europese avonden geschonken.”

Boskamp vindt dat er een minimum aan respect ontbreekt. “Het blijft een spelletje. Een beetje respect voor je medemens zou de man sieren. Verhaeghe moet echt niet denken dat hij het voetbal heeft uitgevonden.”

Johan Boskamp vond dat Club Brugge een telefoontje had moeten doen naar Gent

Ook het weghalen van Ivan Leko zonder overleg met AA Gent kan volgens Boskamp niet door de beugel. “Nog zo'n schande. Ik vind dat zo verschrikkelijk laf. Is het misschien te veel moeite om een telefoontje te doen? Leko hebben ze wel gebeld, zelfs voor Hayen buiten lag.”

Over Leko zelf is Boskamp milder. “Ach, dat zijn van die lulverhalen. Blauw-zwart bloed, het zal wel zijn. Vorige week was het nog blauw-wit en over een jaar heeft het misschien alweer een ander kleurtje. Als je de kans krijgt om naar Club Brugge te gaan, dan grijp je die.”

Lees ook... Janssen en Van Den Bosch... maar deze belangrijke speler van Antwerp wacht nog op contractvoorstel›

Toch vindt hij dat Club Brugge de zaak slecht heeft aangepakt. “Het gebeurde op de meest laffe manier. Zelfs hun eigen supporters zijn het er niet mee eens. Dan weet je het wel.”