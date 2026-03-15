Datum: 15/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 29

LIVE: STVV gaat op zoek naar de gelijkmaker!

KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Mirisola en Ito starten bij Genk, waar Kongolo ook weer naast Smets plaatsneemt. Niets opvallends bij STVV. Wouter Vrancken kiest voor dezelfde elf als afgelopen weekend.

75
 Geen hoogstaand voetbal vanmiddag. Niet bij Genk en niet bij STVV.
69
 Het beste is er ondertussen wel af bij Genk. De thuisploeg krijgt niet veel meer klaar gespeeld.
69
 Vervangen Konstantinos Karetsas
Ingevallen Jarne Steuckers
68
 Vervangen Robin Mirisola
Ingevallen Aaron Bibout
66
 STVV probeert Genk nu te verpletteren met druk. Voorlopig komen de Smurfen er moeilijk uit.
63
 Vervangen Ilias Sebaoui
Ingevallen Kaito Matsuzawa
63
 Karetsas krult over doel. Grote kansen blijven voorlopig uit.
57
 Het spel gaat goed op en neer. Beide teams zetten goede druk naar voren.
54
 Genk komt goed weg! Goto kan net niet bij een korte voorzet, maar als hij de bal raakte dan zat hij waarschijnlijk ook.
48
 Balverlies bij de bezoekers en Karetsas kan uithalen. Kokubo moet een prima redding verzorgen.
48
 STVV neemt het spel in handen meteen na de pauze.
46
 We voetballen weer!


Scheidsrechter 		Rust


45+1
 Vrancken zal werk hebben tijdens de rust. Aan de bal brengt STVV eigenlijk te weinig.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 Bangoura knalt op Kokubo!
43
 Ondanks meer balbezit voor STVV is Genk wel de betere ploeg deze eerste helft.
36
 De bezoekers hebben heel wat meer balbezit maar kunnen dat niet vertalen in kansen.
33
 STVV probeert openingen te zoeken in de Genkse defensie, maar heeft het daar voorlopig moeilijk mee.
29
 Vanwesemael geeft voor tot bij Sebaoui die op doel kan trappen, maar Lawal staat goed op te letten en brengt redding.
27
 Ito krult het leer maar net naast na een knappe counter.
26
 Ondertussen heeft Genk de wedstrijd iets meer in handen genomen. STVV kan maar moeilijk ontsnappen.
20

Goal 		Doelpunt van Zakaria El Ouahdi (Robin Mirisola)
Daar is het openingsdoelpunt! Op een prachtige assist van Mirisola knalt El Ouahdi de thuisploeg op voorsprong.
14
 Voorlopig is de kwaliteit aan de bal echt te weinig bij beide ploegen. Er wordt nonchalant gevoetbald.
13
 De Truiense fans trakteren Matte Smets op boegeroep wanneer hij de bal heeft.
11
 Muja probeert het met een heel ambitieus schot, maar knalt ver over doel.
11
KRC Genk - STVV
8
 Nu is het STVV met een periode van balbezit. Yamamoto trapt een bal naast doel en zo zijn beide ploegen al eens in elkaars strafschopgebied geweest.
5
 Mirisola krijgt alle tijd en ruimte in het strafschopgebied maar trapt naast! Hier zat veel meer in voor de thuisploeg.
5
 Het balbezit is volledig voor Genk in de eerste vijf minuten.
2
 Het stadion is volledig uitverkocht. De Cegeka Arena is tot de nok gevuld.
1
 De bal rolt in Genk!
1
 KRC Genk - STVV: 0-0
12:40
 Wouter Vrancken kiest voor continuïteit in de derby. Hij voert geen enkele wissel door bij STVV.
12:35
 Bij de thuisploeg lijkt Kongolo Sadick uit de basis te hebben gespeeld. Hij start voor de tweede wedstrijd op rij naast Smets in het hart van de verdediging.
12:34
 Welkom bij deze live van KRC Genk - STVV!
KRC Genk (KRC Genk - STVV)
KRC Genk: Tobias Lawal - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Josue Ndenge Kongolo - Joris Kayembe - Ibrahima Sory Bangoura - Bryan Heynen - Junya Ito - Daan Heymans - Konstantinos Karetsas - Robin Mirisola
Bank: Hendrik Van Crombrugge - Mujaid Sadick Aliu - Jarne Steuckers - Yira Collins Sor - Yaimar Medina - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Noah Adedeji-Sternberg - Jusef Erabi

STVV (KRC Genk - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Robert-Jan Vanwesemael - Loïc Mbe Soh - Shogo Taniguchi - Taiga Hata - Ryotaro Ito - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Keisuke Goto - Ilias Sebaoui
Bank: Jo Coppens - Ryan Merlen - Ryan Merlen - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Joedrick Pupe - Visar Musliu - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Oumar Diouf
🎥 De beelden zijn veelzeggend, fans Genk in katwijm: "Niet normaal meer"

14:30

KRC Genk en STVV spelen op zondagnamiddag een Limburgse derby tegen elkaar. De eerste helft? Die had niet al te veel om het lijf. Maar het doelpunt dat gemaakt werd, was we...
KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.7 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/11 (90.9%)
El Ouahdi Zakaria 90' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/33 (81.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Smets Matte 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Ndenge Kongolo Josue 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 34/37 (91.9%)
Kayembe Joris 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 25/30 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Bangoura Ibrahima Sory 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/19 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Heynen Bryan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ito Junya 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Heymans Daan 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Schoten op doel: 0/2
Karetsas Konstantinos 69' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 27/34 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Mirisola Robin A 68' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Sadick Aliu Mujaid 0'  
Steuckers Jarne 21' -
Sor Yira Collins 0'  
Medina Yaimar 0'  
Bibout Aaron 22' -
Sattlberger Nikolas 0'  
Nkuba Ken 0'  
Kiaba Brughmans Lucca 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 0'  
Erabi Jusef 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 7.0 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 30/33 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Mbe Soh Loïc 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 78/80 (97.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/9 (100%)
Taniguchi Shogo 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 52/59 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 1
Hata Taiga 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
  • Sleutelpasses: 2
Ito Ryotaro 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Sissako Abdoulaye 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 48/52 (92.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Yamamoto Rihito 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 36/42 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Muja Arbnor 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 24/27 (88.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Goto Keisuke 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sebaoui Ilias 63' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 29/31 (93.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Coppens Jo 0'  
Merlen Ryan 0'  
Merlen Ryan 0'  
Juklerød Simen 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Musliu Visar 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 27' -
Diouf Oumar 0'  

Vooraf

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?
Foto: © photonews

KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Voor beide ploegen staat er nog wat op het spel, al ligt de druk bij de thuisploeg sowieso hoger.

Zondagnamiddag staat de langverwachte Limburgse derby op het programma. STVV trekt naar de Cegeka Arena om het op te nemen tegen Racing Genk. Aftrap om 13u30.

Deze editie om verschillende redenen nog iets specialer. STVV is bezig aan een fantastisch seizoen en staat derde in het klassement met 57 punten. Zij willen Union en Club Brugge niet laten uitlopen met oog op de Champions' Play-offs.

Kan STVV Genk veroordelen tot PO2?

Racing Genk zal er nog alles aan moeten doen om PO1 te halen, maar dan heeft het sowieso een overwinning tegen Sint-Truiden nodig. De Kanaries zouden Genk dus tot de Europe Play-offs kunnen veroordelen.

Het stadion is volledig uitverkocht voor de beladen wedstrijd, wat een boost voor Racing Genk betekent. Verder kan coach Nicky Hayen op een volledige fitte kern rekenen.

Beide ploegen trainen zaterdagvoormiddag nog een laatste keer. STVV deed een volledig open training terwijl bij Genk de fans een kwartier konden kijken naar het oefenen van hun ploeg.

Hoe win je een derby? Wolke Janssens legt het haarfijn uit

12/03

Zondag is het derbytijd in Limburg. Dat ontvangt KRC Genk de buren van STVV die dit seizoen een verrassend sterk parcours afleggen.

KRC Genk of STVV? Frank Boeckx schuift duidelijke favoriet naar voor met oog op Limburgse derby

13/03

De Limburgse derby van zondag leeft meer dan ooit. Volgens Frank Boeckx zijn de rollen tussen KRC Genk en STVV zelfs helemaal omgekeerd, met de Truienaars als verrassende f...

Dit is de speler die STVV 10 miljoen moet opleveren

14/03

De sterke prestaties van Ryotaro Yamamoto bij Sint-Truiden vallen ook analisten op. Volgens Franky Van der Elst is de Japanse middenvelder één van de meest opvallende spele...

Boskamp formeel voor Limburgse derby Genk - STVV: "Jaren over praten op Stayen"

14/03

Er komt een héél belangrijke Limburgse derby aan dit weekend. KRC Genk is nog volop aan het strijden voor de top-6 en de Champions' Play-offs, terwijl STVV met twee overwin...

Extra boost voor KRC Genk met oog op Limburgse derby tegen STVV

14/03

De spanning stijgt in Limburg voor de derby tussen KRC Genk en STVV. In een volledig uitverkochte Cegeka Arena krijgt Racing zondag alvast een extra duw in de rug van eigen...

Weinig mensen weten het: Wouter Vrancken onthult opvallend verhaal over verleden met Nicky Hayen

14/03

De Limburgse derby brengt zondag niet alleen twee rivalen, maar ook twee trainers met een gedeeld verleden tegenover elkaar. Wouter Vrancken sprak opvallend open over zijn ...

Revanchegevoelens? Voor clash met Genk is Wouter Vrancken opvallend helder

14/03

De Limburgse derby tussen KRC Genk en STVV krijgt zondag extra lading door de grote sportieve inzet. Wouter Vrancken wil het duel winnen, maar weigert daarbij te denken in ...

Van Der Elst haalt straffe cijfers boven over Genk en STVV, vlak voor de derby

14/03

Zondag staan KRC Genk en STVV oog in oog met elkaar. In de Limburgse derby is het vooral voor de Genkies van moeten.

LIVE: Kan STVV KRC Genk de genadeslag toedienen in Limburgse derby?

07:30

KRC Genk ontvangt STVV zondagnamiddag voor de langverwachte Limburgse derby. Voor beide ploegen staat er nog wat op het spel, al ligt de druk bij de thuisploeg sowieso hoger.

Bryan Heynen spreekt duidelijke taal voor derby tegen STVV

14/03

Na de Europese zege tegen Freiburg schakelt KRC Genk meteen door naar de derby tegen STVV. Bryan Heynen genoot van de sfeer in de Cegeka Arena, maar weet dat zondag alweer ...

Familie van Nicky Hayen past zich aan voor de derby: "Al negatieve reacties gehad"

08:20

Zondag staat de derby tussen Genk en STVV op de agenda. Een bijzondere situatie ten huize Nicky Hayen.

Volgend seizoen naar RSC Anderlecht? Dit heeft Vrancken erover te zeggen

09:00 16

Wouter Vrancken is einde contract bij STVV. Over een verlenging wordt gesproken, maar er is nog altijd geen akkoord.

Jupiler Pro League

 Speeldag 29
KAA Gent KAA Gent 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Charleroi Charleroi 0-2 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Westerlo Westerlo 1-2 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 1-0 STVV STVV
Antwerp Antwerp 16:00 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 18:30 Anderlecht Anderlecht
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 La Louvière La Louvière
