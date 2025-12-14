Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club

Broer van Leko ziet het verschil met eerste passage bij Club
Foto: © photonews

Ivan Leko keerde terug naar Club Brugge als hoofdtrainer. Voor hem was het een kans die hij niet kon weigeren. Zijn broer Ante Leko lichtte in een gesprek met De Zondag toe hoe groot de verschillen zijn met zijn eerste passage.

Emotionele band

Tijdens de voorstelling benadrukte Ivan dat hij opnieuw wilde strijden om de landstitel en deelnemen aan de Champions League. Broer Ante onderstreepte de betekenis van deze stap. “Ik ben blij voor Ivan, want net als Hajduk Split is Club Brugge een club die speciale emoties bij hem oproept”, vertelt hij.

Volgens hem zijn clubs waar je successen behaalt en de steun van supporters voelt onvergetelijk. Het is inmiddels ruim zeven jaar geleden dat Leko met Club kampioen werd en de titel van Trainer van het Jaar ontving.

Ante stelde dat zijn broer intussen nog meer gedreven is. “Ivan is nu nog meer gepassioneerd dan toen.” Hij wees erop dat de familiale situatie stabieler is en dat iedereen in zijn omgeving meeleeft met zijn werk.

Intensiteit en beleving

De passie voor het vak is volgens Ante duidelijk zichtbaar. “Hoe hij voor het voetbal leeft en het beleeft, dat is niet normaal.” Zijn dochters zijn ouder geworden, het gezinsleven is evenwichtiger en dat geeft hem ruimte om zich volledig op zijn vak te richten.

Aan zijn voetbalstijl is weinig veranderd. Leko blijft geen voorstander van langdurig balbezit zonder rendement. “Neen, tachtig procent balbezit en maar twee schoten op doel, dat is zijn ding niet.” Hij kiest voor aanvallend en verticaal spel, waarbij pressing en hoge intensiteit centraal staan.

Lees ook... LIVE: Club Brugge komt op slag van rust langszij

Ook op het oefenveld blijft hij veeleisend. “Zijn trainingen zijn als wedstrijden: 110 procent concentratie en altijd tot het uiterste gaan”, besluit hij.

