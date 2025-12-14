Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Kompany in de prijzen op Sportgala, De Cat en Union niet

Het Sportgala in Schelle leverde opnieuw een reeks bekroningen op. Vincent Kompany werd voor het eerst uitgeroepen tot Coach van het Jaar. Andere genomineerden uit het voetbal vielen net naast de prijzen.

Kompany Coach van het Jaar

Vincent Kompany kende een sterk debuutseizoen bij Bayern München. Zijn prestaties werden beloond met de titel van Coach van het Jaar. Omdat Bayern op hetzelfde moment een competitiewedstrijd tegen Mainz speelde, was Kompany niet aanwezig in Schelle. De trofee werd hem eerder in München overhandigd.

In een vooraf opgenomen boodschap sprak Kompany zijn dank uit aan iedereen die voor hem gestemd had. Hij feliciteerde ook Belgian Cats-coach Mike Thibault en Davis Cup-kapitein Steve Darcis, die respectievelijk tweede en derde eindigden. Op het gala zelf was wel zijn vader Pierre Kompany aanwezig om hem te vertegenwoordigen.

De Cat geen Belofte van het Jaar

Roos Vanotterdijk kreeg voor het eerst een prijs op het Sportgala. De zwemster werd uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. Haar prestaties op het WK langebaan in Singapore waren bepalend: ze behaalde zilver op de 100 meter vlinder en brons op de 50 meter vlinder, een primeur voor België.

Naast Vanotterdijk waren ook tennisster Jeline Vandromme en Anderlecht-speler Nathan De Cat genomineerd. Vandromme eindigde als tweede, terwijl De Cat derde werd. Voor De Cat betekende dit dat hij ondanks zijn nominatie geen bekroning kon meenemen.

Ploeg van het Jaar

Union SG, kampioen in de Jupiler Pro League, was samen met de Belgian Cats (basketbalvrouwen) en Black Devils (rugbymannen) genomineerd. De trofee ging naar Belgian Cats die voor de tweede keer op rij het EK wonnen.

