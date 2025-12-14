Cornelis spreekt klare taal over job als hoofdcoach bij Charleroi

Foto: © photonews

Hans Cornelis kreeg bij Charleroi sneller dan verwacht de kans om hoofdcoach te worden. In een gesprek met La Capitale licht hij toe hoe hij deze rol ziet en welke visie hij wil uitdragen.

Ambitie en timing

Cornelis benadrukt dat het niet specifiek zijn doel was om bij Charleroi meteen T1 te worden. “Ik had aan Mehdi Bayat en Rik De Mil verteld dat ik de ambitie had om binnen twee à drie jaar opnieuw hoofdtrainer te worden, omdat ik dat eerder bij Lokeren was geweest”, klinkt het in La Capitale. Hij wilde vooral leren als assistent en ervaring opdoen naast een sterke trainer.

De coach geeft aan dat hij in zes maanden veel heeft bijgeleerd. “Ik heb de voorbije zes maanden veel geleerd, maar als zo’n kans zich voordoet, moet je ze grijpen.” Voor hem kwam de mogelijkheid om De Mil op te volgens als T1 onverwacht, maar hij ziet het als een rol die hem goed ligt.

Cornelis legt uit dat zijn voetbalvisie nauw aansluit bij die van Rik De Mil. “Natuurlijk moet je naar de spelers kijken en je aanpassen, maar onze ideeën liggen heel dicht bij elkaar.” Grote veranderingen verwacht hij niet meteen, zeker niet na slechts enkele trainingen.

Aanpassingen en details

Volgens Cornelis zijn kleine wijzigingen in trainingen of structuur wel nuttig. “Een beetje dingen veranderen in trainingen of in de structuur is niet slecht voor een speler.” Hij benadrukt dat het team samen met de staf al stappen heeft gezet en dat dit voorlopig goed werkt.

Tot slot ziet Cornelis zijn interim als een mogelijkheid om zijn plaats als hoofdcoach in de hoogste afdeling te tonen. “Het is zeker een kans en in het voetbal moet je kansen grijpen. Het belangrijkste voor mij, en dat is wat Mehdi mij gevraagd heeft, is om Charleroi te helpen”, besluit hij. Een ideaal uitstalraam richting de toekomst.

