Weeral pech voor Joaquin Seys, bij Club Brugge vrezen ze het ergste

Pech voor Club Brugge, maar dan vooral voor Joaquin Seys. De linksback moest na een halfuur de strijd al staken tegen Dender en het ziet er naar uit dat hij ook de komende matchen aan de kant zal staan.

Seys moest ondersteund worden bij het verlaten van het veld. Wat er precies gebeurd was, konden we niet zien, maar trainer Ivan Leko kon na de match toch iets meer duidelijkheid verstrekken.

"Hij heeft zijn enkel omgeslagen", zuchtte Leko. "We moeten verdere onderzoeken afwachten en kunnen nog niets met zekerheid zeggen, maar het zag er alvast niet goed uit."

Seys sukkelde de voorbije jaren al met verschillende blessures. Vorig seizoen stond hij al eens lang aan de kant met een vervelende spierscheur, waardoor hij 16 matchen miste.

Seys wil naar het WK en hoopt niet te lang aan de kant te staan

Voor de jonge back komen die blessures ongelegen, want hij wil zich blijven tonen aan bondscoach Rudi Garcia om in aanmerking te komen voor het WK.

En ook voor Club Brugge is het heel slecht nieuws, want ze hebben dit seizoen al hun backs nog nooit tegelijk helemaal fit gehad.