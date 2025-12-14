OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Algerije heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Afrika Cup. Zoals verwacht maakt Adem Zorgane deel uit van de selectie. En zo verliest Union SG toch wel een van zijn belangrijkste pionnen op het middenveld.

Maandag zijn de clubs verplicht om de internationale spelers die zijn opgeroepen voor de Afrika Cup af te staan aan hun bond. De lijst van Algerije werd dus verwacht. Zonder veel verrassing staat Adem Zorgane vermeld onder de middenvelders.

De spelmaker van Union Saint-Gilloise miste vorig seizoen enkele bijeenkomsten, maar sloot zich in oktober weer aan bij de Fennecs. Gezien zijn prestaties in België en op het Europese toneel, leek het moeilijk om hem links te laten liggen.

In het Dudenpark zal David Hubert het dus moeten doen zonder hem voor de laatste wedstrijden van het kalenderjaar, en mogelijk ook bij de hervatting na Nieuwjaar, afhankelijk van het parcours van Algerije in de Afrika Cup (die duurt tot 18 januari). Geen gemakkelijke opgave gezien het belang van de jongen in het spel van Saint-Gilloise.

Een droom die werkelijkheid werd voor Zorgane, niet voor Titraoui

Een andere club die de lijst met spanning afwachtte, Charleroi, heeft uiteindelijk geen geselecteerde spelers. Ondanks zijn alomtegenwoordigheid in het spel van Charleroi en een oproep voor de laatste voorbereidingswedstrijden, mist Yassine Titraoui de selectie. Hij blijft dus beschikbaar voor Hans Cornelis.

Lees ook... "Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

Hetzelfde geldt voor Kevin Van den Kerkhof. De vleugelverdediger telt negen selecties met Algerije en hoopte nog steeds deel uit te maken van de groep een paar weken geleden dankzij zijn prestaties in het Mambourg. Maar hij heeft zich neergelegd bij zijn lot en onderging een lichte operatie, wat zijn afwezigheid tijdens de laatste wedstrijden verklaart.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Charleroi - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Union SG
Adem Zorgane

Meer nieuws

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

'Antwerp heeft besluit genomen over Vincent Janssen'

13:30
LIVE: De Mil en Oosting kiezen voor deze namen in #GNTANT Live

LIVE: De Mil en Oosting kiezen voor deze namen in #GNTANT

13:12
Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

Ex-speler van Anderlecht en Standard terug op het veld na beroerte en coma

13:00
'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League'

12:30
1
Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden"

12:00
1
Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?"

11:20
3
🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

🎥 De emotionele terugkeer van Francis Amuzu in het Lotto Park

10:30
Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

Gaat KRC Genk de wintermarkt op? Dimitri De Condé verrast

10:00
LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

LIVE: Club Brugge met dubbele zorgen en trainerswissel tegen stug Dender

09:15
"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

"Hij is de beste speler in België!" - Analisten zien hem zonder problemen naast Luka Modric meedraaien

13/12
1
"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

"Allemaal onzin": Terugkeer van Ivan Leko naar Brugge wordt sterk bekritiseerd

09:32
2
Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Analyse

Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit

08:00
9
Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

Concurrentie, opgelet: Union beschikt binnenkort opnieuw over straf aanvallend wapen

22:00
Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

Enorme domper voor Beerschot tegen Stijn Stijnen

09:00
3
Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

Vanhaezebrouck deelt prikje uit aan Club Brugge: "Ja jongens!"

08:20
"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus Reactie

"De strafschop? Het is een schande!" en "Slechte beelden gezien?" - Anderlecht-spelers furieus

07:30
De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"

De gekke WK-droom van Wesley Sonck: "Drinken ons allemaal stuk in ons voeten"

08:43
2
Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen

Zinho Vanheusden deelt schitterend nieuws na noodgedwongen voetbalpensioen

07:00
🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

🎥 Is de Puskas-award bekend? Leverkusen-speler scoort wáánzinnig doelpunt

06:30
Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

Omstreden penalty STVV lanceert Anderlecht naar erop en erover: VAR gaf paars-wit duwtje

22:46
🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

🎥 Dit was het emotionele eerbetoon van de Jupiler Pro League aan Glen de Boeck

23:00
🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

🎥 Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet

22:12
7
Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop"

22:30
5
Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen

21:10
12
Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

Cinel out? Van der Bruggen kaarhelder over positie Cercle-coach

21:00
3
Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

Clement zet Norwich naar zijn hand: ook tweede zege onder Belgische coach is een feit

21:40
Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

Zulte Waregem breekt in 93ste minuut en zege nog uit handen tegen superefficiënt La Louvière

20:17
Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

Hugo Broos bijt van zich af na serieuze rel: "Mijn woorden zijn fout geïnterpreteerd"

21:20
1
Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

Vanderbiest zag KV Mechelen zichzelf in de problemen brengen: "Totaal onnodig"

20:30
Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

Cinel legt vinger op de wonde bij opnieuw verliezend Cercle: "Dát was de grootste reden voor de nederlaag"

20:00
1
Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt" Reactie

Besnik Hasi heeft twee duidelijke boodschappen voor Anderlecht-bestuur: "Ik hoop dat het in orde komt"

00:10
KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

KV Kortrijk blijft Beveren onder druk zetten met nipte zege tegen Seraing

19:30
Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

Kan Dender opmars inzetten en zondag bevestigen tegen Club Brugge?

18:40
Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

Premier League: Mo Salah antwoordt met de voeten, Chelsea dankt Cole Palmer

19:00
📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

📷 Fans staan in de rij bij terugkeer van ex-topschutter bij Cercle Brugge

18:10
KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

KV Mechelen pakt nu ook de scalp van Cercle Brugge en nestelt zich steviger op de 5de plaats

18:06

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 13:30 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 18:30 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 19:15 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over KAA Gent - Antwerp: - CCpl CCpl over Was dit een penalty voor STVV? Bij Anderlecht zijn ze woedend en begrijpen ze het niet Nelvafrel Nelvafrel over Wesley Sonck roert zich in debat Nicky Hayen: "Vinden we dit normaal?" Nelvafrel Nelvafrel over Anderlecht - STVV: 1-1 Nero Nero over Imke Courtois is wel héél kritisch voor Club Brugge: "Zo zijn ze groot geworden" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over FCV Dender EH - Club Brugge: - Arthur Shelby Arthur Shelby over 'Nieuw trainersontslag op komst in Jupiler Pro League' lucas lucas over Het Lotto Park bijna muisstil... tijdens de match: dit is de reden waarom fans zwegen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Vandenbroeck blijft gefrustreerd achter met Zulte Waregem: "We slepen ons naar winterstop" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Twee Anderlecht-spelers maken elkaar beter: duo waar muziek in zit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved