OFFICIEEL: Stevige domper voor Union SG ... en meevaller voor Charleroi

Algerije heeft haar selectie bekendgemaakt voor de Afrika Cup. Zoals verwacht maakt Adem Zorgane deel uit van de selectie. En zo verliest Union SG toch wel een van zijn belangrijkste pionnen op het middenveld.

Maandag zijn de clubs verplicht om de internationale spelers die zijn opgeroepen voor de Afrika Cup af te staan aan hun bond. De lijst van Algerije werd dus verwacht. Zonder veel verrassing staat Adem Zorgane vermeld onder de middenvelders.

De spelmaker van Union Saint-Gilloise miste vorig seizoen enkele bijeenkomsten, maar sloot zich in oktober weer aan bij de Fennecs. Gezien zijn prestaties in België en op het Europese toneel, leek het moeilijk om hem links te laten liggen.

In het Dudenpark zal David Hubert het dus moeten doen zonder hem voor de laatste wedstrijden van het kalenderjaar, en mogelijk ook bij de hervatting na Nieuwjaar, afhankelijk van het parcours van Algerije in de Afrika Cup (die duurt tot 18 januari). Geen gemakkelijke opgave gezien het belang van de jongen in het spel van Saint-Gilloise.

Een droom die werkelijkheid werd voor Zorgane, niet voor Titraoui

Een andere club die de lijst met spanning afwachtte, Charleroi, heeft uiteindelijk geen geselecteerde spelers. Ondanks zijn alomtegenwoordigheid in het spel van Charleroi en een oproep voor de laatste voorbereidingswedstrijden, mist Yassine Titraoui de selectie. Hij blijft dus beschikbaar voor Hans Cornelis.



Hetzelfde geldt voor Kevin Van den Kerkhof. De vleugelverdediger telt negen selecties met Algerije en hoopte nog steeds deel uit te maken van de groep een paar weken geleden dankzij zijn prestaties in het Mambourg. Maar hij heeft zich neergelegd bij zijn lot en onderging een lichte operatie, wat zijn afwezigheid tijdens de laatste wedstrijden verklaart.