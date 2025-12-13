Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend

Minder dan een maand na zijn pensioen maakt Zinho Vanheusden heuglijk nieuws bekend
Zinho Vanheusden, die onlangs aankondigde een einde te maken aan zijn carrière, deelde afgelopen vrijdag gelukkig nieuws op zijn Instagram-account.

De voormalige centrale verdediger van 26 jaar heeft nu meer vrije tijd en kan dus meer aanwezig zijn voor zijn familie. Hij heeft aangekondigd dat zijn partner, Lauren Vromans, momenteel zwanger is.

De geboorte is gepland voor maart 2026. "En plotseling was daar jij... Een nieuw licht in ons leven, een ander hart dat we oneindig zullen liefhebben", schrijft Lauren Vromans.

Zinho Vanheusden wordt voor de tweede keer papa

In de video die gedeeld is op het Instagram-account van Zinho Vanheusden en zijn partner, is het koppel te zien naast hun eerste zoon, die iets meer dan een jaar geleden is geboren. Over ongeveer drie maanden zal er dus een nieuw lid in de familie Vanheusden zijn.

Op 21 november jongstleden kondigde de ex-voetballer aan een einde te maken aan zijn voetbalcarrière na een nieuwe blessure. Een moeilijke beslissing voor iemand die werd gezien als een van de grootste talenten van het Belgische voetbal. Helaas voor hem werd hij geplaagd door ernstige blessures, die hem tot deze beslissing hebben gebracht.


Nu zal hij zeker wat tijd voor zichzelf en zijn familie nemen. Wat hij vervolgens professioneel zal doen, is nog onbekend. Maar één ding is zeker, op 26-jarige leeftijd heeft hij nog een mooie toekomst voor zich.

