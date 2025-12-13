Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?

Opmerkelijke afwezige bij Anderlecht voor STVV: blessure of transferperikelen?
Foto: © photonews

Anderlecht heeft zaterdagvoormiddag zijn selectie voor de match tegen STVV bekendgemaakt. Daarin ontbreekt toch wel een opvallende naam. Luis Vazquez zit er immers niet tussen.

Vazquez kreeg vorige week nog zijn kans in de tweede helft tegen Westerlo, maar kon daarin ook geen potten breken. Maar gezien het gebrek aan spitsen bij paars-wit wordt hij wel elke keer opgeroepen in de wedstrijdselectie.

Deze keer is hij er niet bij, wat toch opmerkelijk is aangezien Besnik Hasi vrijdag nog zei dat buiten Kana en Augustinsson iedereen fit is. Vazquez sukkelde een paar weken geleden wel ook al met een lichte blessure. Dus het kan altijd...

Luis Vazquez wil sowieso een oplossing

Maar Vazquez heeft intussen ook aan het bestuur duidelijk gemaakt dat hij tijdens de wintermercato liefst een oplossing wil, want ook hij voelt dat hij niet veel kansen meer gaat krijgen.

Anderlecht is actief op zoek naar een extra spits en dan zou de 24-jarige Argentijn helemaal uit beeld kunnen verdwijnen. Mogelijk heeft dat er dus ook iets mee te maken.

LIVE: Wouter Vrancken heeft extra motivatie voor zijn troepen gevonden, Hasi wil reactie zien
Vazquez zou graag naar zijn thuisland terugkeren, maar momenteel is er nog niets concreets. Of er moet de laatste uren iets veranderd zijn.

Volg Anderlecht - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

1
4
2
6
