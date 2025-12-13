5.000.000 aanvragen... Ondanks hallucinante prijzen, vliegen de WK-tickets de deur uit

De ticketgekte rond het WK 2026 is meteen losgebarsten. Amper 24 uur na de start van de derde verkoopfase ontving de FIFA al vijf miljoen ticketaanvragen van fans uit meer dan tweehonderd landen, zo maakte de Wereldvoetbalbond vrijdagavond bekend.

De grootste vraag gaat momenteel uit naar de groepswedstrijd tussen Colombia en Portugal, die op 27 juni in Miami wordt gespeeld. Door het systeem van dynamische prijszetting is dat slecht nieuws voor supporters, want hoe groter de vraag, hoe hoger de prijs.

Ook andere groepsduels zijn bijzonder in trek, zoals Brazilië – Marokko, Mexico – Zuid-Korea, Ecuador – Duitsland en Schotland – Brazilië. In totaal zijn fans uit negen landen en vijf continenten verantwoordelijk voor de grootste stormloop.

Dat de meeste aanvragen uit de drie gastlanden komen, is geen verrassing. Daarna volgen onder meer Colombia, Engeland, Ecuador, Brazilië, Argentinië, Schotland, Duitsland, Australië, Frankrijk en Panama als populairste landen bij de ticketkopers.

Goedkope tickets zijn nergens te vinden

Toch klinkt er steeds meer kritiek op de prijskaartjes. De Europese supportersvereniging Football Supporters Europe (FSE) haalde donderdag scherp uit naar de FIFA en noemt de tarieven buitensporig.



Volgens de FSE zou het minstens 6.900 dollar kosten om alle wedstrijden van één land tot en met de finale bij te wonen, bijna vijf keer meer dan tijdens het WK 2022 in Qatar. “Tickets werden ooit beloofd vanaf 21 dollar. Waar zijn die nu?”, klinkt het scherp, waarmee de discussie rond betaalbaarheid opnieuw wordt aangewakkerd.