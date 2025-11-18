Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Liechtenstein: er is nooit twijfel geweest dat de Rode Duivels hen zouden oppeuzelen. En dat deden ze ook. Een snelle goal, een halfuurtje zoeken en daarna doorduwen tegen een tegenstander die absoluut niet het niveau had om de Belgen iets in de weg te leggen. Eindresultaat

Na drie minuten was de klus al geklaard. Hans Vanaken deed het op dezelfde manier als tegen Kazachtstan: binnenkoppen aan de tweede paal. 1-0 en daarmee was het al zo goed als zeker dat de Rode Duivels de partij gingen winnen.

Halfuurtje dominantie, maar geen goals

Dat was niet genoeg uiteraard en de Belgen gingen snel op zoek naar meer, maar... je kan ook te veel passes willen geven. Ze maakten er een sport van om in een schietrijpe positie toch nog die extra pass te willen geven, zelden met een goeie afloop.

Vanaken kreeg wel twee grote kansen, maar heeft al beter afgewerkt. Het publiek hunkerde naar meer, maar kreeg dat het volgende halfuur niet. De fans in Luik bleven op hun honger zitten. De Ketelaere was te weinig voor doel te vinden en de voorzetten van Doku en Saelemaekers vonden niemand.

Saelemaekers en Doku verzorgen het spektakel

Maar dan ontbonden Saelemaekers en Doku hun duivels. Saelemaekers was trouwens de beste man op het veld. Wat een energie brengt die toch. Hij is volgens ons toch nuttiger dan Trossard op rechts. En hij behoudt tegenwoordig ook het overzicht. Vanop de achterlijn legde hij achteruit tot op het penaltypunt waar Doku de 2-0 hard binnenschoot.

En een paar minuten later besliste Doku dat hij het eens helemaal alleen ging doen. De dribbelaar ging vlotjes voorbij drie man en schoot de 3-0 overhoeks binnen. De feestavond was ingezet, het WK eindelijk helemaal binnen.

Doelpuntenfestival

Na de rust werd het een waar doelpuntenfestival. In vijf minuten tijd vlogen er vier goals tegen de netten. Eerst was er Mechele die opportunistisch was blijven hangen. Daarna bekroonde Saelemaekers zijn goeie match voor de forfaitcijfers. En dan waren er snel nog twee goals van De Ketelaere, die hem uiteraard deugd zullen doen.

Na die knotsgekke vijf minuten werd de voet van het gas gehaald en werden ook alle protagonisten van het veld gehaald. Rudi Garcia had zijn vijf wissels al een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd gedaan. Tja, dit was nu niet echt een waardemeter, maar het belangrijkste is gebeurd: het WK is binnen. En Rudi Garcia kreeg zijn gevraagd feestje met de supporters. De kritiek kan voor een paar maanden opgespaard worden...