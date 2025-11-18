Datum: 18/11/2025 20:45
Competitie: WK Kwalificatie (Europa)
Speeldag: Speeldag 10
Stadion: Koning Boudewijn Stadion
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Sclessin
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen
Foto: © photonews

Liechtenstein: er is nooit twijfel geweest dat de Rode Duivels hen zouden oppeuzelen. En dat deden ze ook. Een snelle goal, een halfuurtje zoeken en daarna doorduwen tegen een tegenstander die absoluut niet het niveau had om de Belgen iets in de weg te leggen. Eindresultaat

Na drie minuten was de klus al geklaard. Hans Vanaken deed het op dezelfde manier als tegen Kazachtstan: binnenkoppen aan de tweede paal. 1-0 en daarmee was het al zo goed als zeker dat de Rode Duivels de partij gingen winnen. 

Halfuurtje dominantie, maar geen goals

Dat was niet genoeg uiteraard en de Belgen gingen snel op zoek naar meer, maar... je kan ook te veel passes willen geven. Ze maakten er een sport van om in een schietrijpe positie toch nog die extra pass te willen geven, zelden met een goeie afloop. 

Vanaken kreeg wel twee grote kansen, maar heeft al beter afgewerkt. Het publiek hunkerde naar meer, maar kreeg dat het volgende halfuur niet. De fans in Luik bleven op hun honger zitten. De Ketelaere was te weinig voor doel te vinden en de voorzetten van Doku en Saelemaekers vonden niemand.

Saelemaekers en Doku verzorgen het spektakel

Maar dan ontbonden Saelemaekers en Doku hun duivels. Saelemaekers was trouwens de beste man op het veld. Wat een energie brengt die toch. Hij is volgens ons toch nuttiger dan Trossard op rechts. En hij behoudt tegenwoordig ook het overzicht. Vanop de achterlijn legde hij achteruit tot op het penaltypunt waar Doku de 2-0 hard binnenschoot.

En een paar minuten later besliste Doku dat hij het eens helemaal alleen ging doen. De dribbelaar ging vlotjes voorbij drie man en schoot de 3-0 overhoeks binnen. De feestavond was ingezet, het WK eindelijk helemaal binnen.

Doelpuntenfestival

Na de rust werd het een waar doelpuntenfestival. In vijf minuten tijd vlogen er vier goals tegen de netten. Eerst was er Mechele die opportunistisch was blijven hangen. Daarna bekroonde Saelemaekers zijn goeie match voor de forfaitcijfers. En dan waren er snel nog twee goals van De Ketelaere, die hem uiteraard deugd zullen doen.

Na die knotsgekke vijf minuten werd de voet van het gas gehaald en werden ook alle protagonisten van het veld gehaald. Rudi Garcia had zijn vijf wissels al een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd gedaan. Tja, dit was nu niet echt een waardemeter, maar het belangrijkste is gebeurd: het WK is binnen. En Rudi Garcia kreeg zijn gevraagd feestje met de supporters. De kritiek kan voor een paar maanden opgespaard worden...

Opstellingen

België België
Lammens Senne 90' 6.5 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meunier Thomas A 90' 8.4 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 80/89 (89.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Mechele Brandon 90' 8.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 95/97 (97.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/5 (100%)
Theate Arthur 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 89/93 (95.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Castagne Timothy 90' 7.5 -
  • Nauwkeurige passes: 60/63 (95.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/7 (0%)
Raskin Nicolas 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 71/74 (95.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Tielemans Youri 60' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 38/42 (90.5%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/4
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/13 (46.2%)
Saelemaekers AlexisA 60' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 53/61 (86.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
Vanaken Hans 75' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Doku Jérémy ⚽ ⚽ A 71' 9.8 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
De Ketelaere Charles ⚽ ⚽ A 60' 9.8 -
  • Goals: 2
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/15 (93.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
Bank
Seys Joaquin 0'  
De Cuyper Maxim 0'  
Witsel Axel 30' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/27 (100%)
Moreira Diego 15' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/11 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Openda Lois 30' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Trossard Leandro 30' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Penders Mike 0'  
Sels Matz 0'  
Lukebakio Dodi 19' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
De Winter Koni 0'  
Vanhoutte Charles 0'  
Vermant Romeo 0'  
 

Liechtenstein Liechtenstein
Büchel Benjamin 90' 6.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/17 (41.2%)
Goppel Maximilian 18' 5.8 -
Malin Andreas 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 4/7 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Luque-Notaro Fabio 72' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Sele Aron 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Kindle Kenny 45' 6.3 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Luchinger Simon 58' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
Hasler Nicolas 72' 5.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/29 (72.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Wolfinger Sandro 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hofer Jens 90' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meier Livio 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 15/18 (83.3%)
Bank
Foser Pascal 0'  
Ospelt Philipp 0'  
Schlegel Severin   18' 6.1 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Weissenhofer Jonas 18' 5.5 -
Oberwaditzer Felix 0'  
Saglam Ferhat 0'  
Hasler Alessio 32' 5.9 -
Salanović Dennis 0'  
Foser Gabriel 0'  
Kranz Liam 0'  
Wolfinger Fabio 0'  
Zünd Emanuel 72' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/8 (75%)
Ospelt Justin 0'  
Pizzi William 45' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Herbeleef België - Liechtenstein
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

18/11 1

Brandon Mechele heeft zich nadrukkelijk laten zien in de oefeninterland tegen Liechtenstein. De 32-jarige verdediger van Club Brugge mocht voor het eerst onder bondscoach R...

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

18/11 1

Bondscoach Rudi Garcia sprak na de overtuigende 7-0-zege tegen Liechtenstein opgelucht én vastberaden. De kwalificatie voor het WK in Noord-Amerika is binnen, maar voor de ...

Vooraf

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

18/11

Bondscoach Rudi Garcia zal vanavond verschillende wijzigingen doorvoeren tegenover het duel in Kazachstan. Het puntenverlies blijft nazinderen, maar tegen Liechtenstein hoo...

