Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Ondanks de overtuigende 7-0-zege tegen Liechtenstein bleef de bondscoach vooral hangen bij de kritiek die hem de afgelopen dagen parten speelde. Volgens Garcia werd er "fake news" over hem verspreid.

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Ondanks de overtuigende 7-0-zege tegen Liechtenstein bleef de bondscoach vooral hangen bij de kritiek die hem de afgelopen dagen parten speelde. Volgens Garcia werd er “fake news” over hem verspreid, en dat liet hem duidelijk niet los.

Tijdens het interview prees Garcia eerst uitvoerig zijn spelers en de comfortabele kwalificatie, maar zodra het gesprek naar zijn gespannen verhouding met de media verschoof, sloeg zijn toon om. De coach gaf aan dat bepaalde personen volgens hem onwaarheden verspreiden, en dat echte journalisten zich daartegen zouden moeten verzetten.

Opmerkelijk genoeg wilde Garcia niet zeggen over wie hij het precies had. Geruchten over interne problemen binnen de ploeg deed hij af als nonsens. Hij benadrukte opnieuw dat hij die verhalen niet ernstig neemt en dat hij genoeg ervaring heeft om zijn eigen doelen te behalen. Ieqats wat hij meermaals herhaalde, alsof hij zichzelf ervan moest blijven overtuigen.

Toch klonk het weinig overtuigend dat hem dat allemaal “weinig kan schelen”. Garcia maakte een zichtbaar gepikeerde indruk en leek vastbesloten zijn frustratie te onderstrepen, meer nog dan de behaalde kwalificatie te vieren. Zijn defensieve houding overschaduwde daarmee het sportieve succes van de avond.





Daarnaast weigerde Garcia, zonder duidelijke uitleg, het gebruikelijke interview met VTM-reporter Gilles De Bilde. In plaats daarvan sprak hij met een journalist van HLN. Toen hij vervolgens gevraagd werd naar die opvallende keuze, brak Garcia het gesprek abrupt af, met een opmerking over hoe goed zijn Frans wel is.

Wat een feestelijke avond had moeten zijn, eindigde zo in een nieuwe episode van irritatie en misnoegen. De kwalificatie is binnen, maar de kritiek blijft Garcia duidelijk achtervolgen.