Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Ondanks de overtuigende 7-0-zege tegen Liechtenstein bleef de bondscoach vooral hangen bij de kritiek die hem de afgelopen dagen parten speelde. Volgens Garcia werd er "fake news" over hem verspreid.

Rudi Garcia beleefde na de WK-kwalificatie van de Rode Duivels allerminst een ontspannen persmoment. Ondanks de overtuigende 7-0-zege tegen Liechtenstein bleef de bondscoach vooral hangen bij de kritiek die hem de afgelopen dagen parten speelde. Volgens Garcia werd er “fake news” over hem verspreid, en dat liet hem duidelijk niet los.

Tijdens het interview prees Garcia eerst uitvoerig zijn spelers en de comfortabele kwalificatie, maar zodra het gesprek naar zijn gespannen verhouding met de media verschoof, sloeg zijn toon om. De coach gaf aan dat bepaalde personen volgens hem onwaarheden verspreiden, en dat echte journalisten zich daartegen zouden moeten verzetten.

Opmerkelijk genoeg wilde Garcia niet zeggen over wie hij het precies had. Geruchten over interne problemen binnen de ploeg deed hij af als nonsens. Hij benadrukte opnieuw dat hij die verhalen niet ernstig neemt en dat hij genoeg ervaring heeft om zijn eigen doelen te behalen. Ieqats wat hij meermaals herhaalde, alsof hij zichzelf ervan moest blijven overtuigen.

Toch klonk het weinig overtuigend dat hem dat allemaal “weinig kan schelen”. Garcia maakte een zichtbaar gepikeerde indruk en leek vastbesloten zijn frustratie te onderstrepen, meer nog dan de behaalde kwalificatie te vieren. Zijn defensieve houding overschaduwde daarmee het sportieve succes van de avond.

Daarnaast weigerde Garcia, zonder duidelijke uitleg, het gebruikelijke interview met VTM-reporter Gilles De Bilde. In plaats daarvan sprak hij met een journalist van HLN. Toen hij vervolgens gevraagd werd naar die opvallende keuze, brak Garcia het gesprek abrupt af, met een opmerking over hoe goed zijn Frans wel is.

Wat een feestelijke avond had moeten zijn, eindigde zo in een nieuwe episode van irritatie en misnoegen. De kwalificatie is binnen, maar de kritiek blijft Garcia duidelijk achtervolgen.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Liechtenstein
Rudi Garcia

Meer nieuws

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
1
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
1
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

22:43
Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

22:15
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
3
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers

11:00
14
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00
Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

Zware uitspraken van Doku bleven nazinderen: Steven Defour heeft er een duidelijke mening over

16:30
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00
Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert

15:30
16
Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

Steven Defour verklapt: dit is wat Kevin De Bruyne vond van de Rode Duivels tegen Kazachstan

14:20
1
Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

Wat gebeurt er als de Rode Duivels niet winnen straks? Dit zijn alle mogelijke scenario's

13:30
2
Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

Veel wijzigingen en verrassingen? Dit is de vermoedelijke opstelling van de Rode Duivels tegen Liechtenstein

13:00
1
Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

Rode Duivel valt plots uit de selectie voor cruciale clash tegen Liechtenstein

15:00
6
Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

Een zorgwekkend signaal? Belgisch toptalent lijkt enorm te twijfelen aan Rode Duivels

14:40
5
Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

Steven Defour weet aan wie Koni De Winter een voorbeeld moet nemen: "Dan was je je knieschijf kwijt"

11:20
Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV

19:40
Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
3
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
2
Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

Liechtenstein-kapitein: "De bazen knijpen een oogje dicht als het voor de nationale ploeg is"

10:00
LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

LIVE: Verschillende wijzigingen in opstelling Rode Duivels: hij verdient al een tijdje een kans

09:15
Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

18:00
Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

18:20
'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

17:40
2
Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

Moet Brandon Mechele niet weer zijn kans krijgen? Club Brugge-verdediger wordt te vaak over het hoofd gezien

11:40
17
Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

17:20
🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

17:10
Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

Absurd probleem voor Rode Duivel: teammanager U17 moest vanuit België met zijn schoenen overvliegen

07:40
17

Meer nieuws

Populairste artikels

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg Jef Blaaskop Jef Blaaskop over België - Liechtenstein: 7-0 Andreas2962 Andreas2962 over Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Sv1978 Sv1978 over Analist vindt 'lynchpartij' Rudi Garcia zwaar overdreven en kijkt daarbij vooral naar Vlaamse pers PhP PhP over Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen Rouche95 Rouche95 over Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert IXL IXL over Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het" SevenEleven SevenEleven over Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt FCBalto FCBalto over Belgische topclub ziet omzet - zelfs zonder Europees voetbal - stijgen boven de 100 miljoen Vital Verheyen Vital Verheyen over Gattuso haalt keihard uit naar FIFA en eist verandering: "Dat is toch triestig, hé?" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved