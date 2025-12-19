Anderlecht zoekt offensieve versterking met dit duidelijk profiel (anders hoeft het niet)

Anderlecht moet nog van wat balast afgeraken om tijdens de wintermercato de ploeg te kunnen versterken. Maar het moet er ook 'boenk' op zijn als ze iemand gaan halen. Een extra - ervaren - verdediger staat hoog op het verlanglijstje, maar ook offensief willen ze iets doen.

De spoeling voorin is eigenlijk heel dun geworden, ondanks de grote kern die Anderlecht heeft. Zoveel wisselmogelijkheden heeft Besnik Hasi niet tijdens wedstrijden. In de spits is het al helemaal zoeken naar valabele alternatieven.

Daarom begon Hasi ook met Mario Stroeykens in de ploeg en Bertaccini in de punt. Maar dat liep niet zoals verwacht. Bertaccini is beter als hij vanuit de pocket kan opereren. En Luis Vazquez? Die is zo goed als afgeschreven en willen ze deze winter liefst kwijt geraken.

Amper nog alternatieven bij Anderlecht voor vier aanvallende posities

Cvetkovic zal de komende twee wedstrijden al zeker in de basis beginnen, maar door de blessure van Stroeykens zijn er amper nog alternatieven. Op de bank heeft Hasi dan nog enkel Ibrahim Kanaté en Tristan Degreef zitten als offensieve alternatieven. Voor vier posities!

Een extra aanvaller/flankspeler/pocketspeler mag er dus gerust bij. Door de afwezigheid van de blessuregevoelige Ilay Camara heeft Hasi immers een probleem: hij heeft snelheid nodig en heeft er niet genoeg meer van. Stel u voor dat er nog iets gebeurt met Nilson Angulo.

Enkel een jonge, snelle aanvaller is goed

Daarom is er maar één profiel dat goed genoeg is voor de wintermercato: jong, technisch sterk en vooral snel. Er waren die geruchten rond Christian Benteke, maar Anderlecht gaat niet meer voor die oudere profielen die duur zijn en geen doorverkoopwaarde meer hebben. Anderlecht wil het vooropgestelde profiel of anders hoeft het niet...





Liever dus een snelle spits die op meerdere posities kan spelen: "Snel en dynamisch", zo benoemde Hasi het als hem gevraagd werd wat voor soort versterking hij erbij zou willen in de aanval. Heel het systeem van Hasi is erop gebouwd om snel te kunnen omschakelen bij balverovering. Rappe jongens nodig dus...