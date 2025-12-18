Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League
In de UEFA Conference League is de laatste speeldag van de competitie ondertussen al achter de rug. En daarin gebeurde toch nog heel wat. Het sprookje van de Lincoln Red Imps is nu helemaal voorbij.

De Lincoln Red Imps beleefden een sprookje de voorbije vijf speeldagen en hadden daarin al zeven punten weten te veroveren. Als ze ook op bezoek bij Legia Warschau nog een resultaat konden neerzetten, dan zouden ze de top-24 halen.

Sprookje voor Lincoln Red Imps is voorbij

Dat zou echter niet gaan lukken, want in Polen werd zwaar met 4-1 verloren. Colak had voor een vroege voorsprong gezorgd, op het uur maakte Kaputska er 2-0 van. Rajovic en Bichakhchyan deden de boeken helemaal dicht, de eerredder van Tjay De Barr kwam veel te laat.

En dus moesten de mannen uit Gibraltar kijken naar de andere ploegen om eventueel toch nog de top-24 te gaan halen. Doordat Kups echter een puntje wist te pakken door een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Lausanne Sports.  

Late owngoal zorgt voor kwalificatie Zrjinski

Zrjinski ging wél door in de top-24, met dank aan een owngoal in de 94e minuut van Ange Ahoussou van Rapid Wenen. Of hoe het in het voetbal ook in een héél klein hoekje kan zitten soms en het verschil tussen hemel en aarde klein is.


Bovenaan het klassement heeft Straatsburg de eerste plaats vastgehouden na een 3-1 overwinning tegen Breidablik. Er zaten dit seizoen geen Belgische teams in de League Phase van de Conference League door de uitschakeling van Charleroi en Anderlecht. 

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Strasbourg Strasbourg 6 16 5 1 0 11-5 6 G W W W W
2. Raków Czestochowa Raków Czestochowa 6 14 4 2 0 9-2 7 G G W W W
3. AEK Athene AEK Athene 6 13 4 1 1 14-7 7 W G W W W
4. Sparta Praag Sparta Praag 6 13 4 1 1 10-3 7 V G W W W
5. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 6 13 4 1 1 13-7 6 G W V W W
6. Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 6 13 4 1 1 10-5 5 V W W W G
7. 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 6 13 4 1 1 7-3 4 W W V G W
8. AEK Larnaca AEK Larnaca 6 12 3 3 0 7-1 6 W G G G W
9. Lausanne Sports Lausanne Sports 6 11 3 2 1 6-3 3 W G V G W
10. Crystal Palace Crystal Palace 6 10 3 1 2 11-6 5 V W V W G
11. Lech Poznan Lech Poznan 6 10 3 1 2 12-8 4 V V W G W
12. Samsunspor Samsunspor 6 10 3 1 2 10-6 4 W W G V V
13. NK Celje NK Celje 6 10 3 1 2 8-7 1 W W V V G
14. AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 10 3 1 2 7-7 0 W V W W G
15. Fiorentina Fiorentina 6 9 3 0 3 8-5 3 W V V W V
16. Rijeka Rijeka 6 9 2 3 1 5-2 3 W G G W G
17. Bialystok Bialystok 6 9 2 3 1 5-4 1 G G W V G
18. Omonia Nicosia Omonia Nicosia 6 8 2 2 2 5-4 1 G G W W V
19. FC Noah FC Noah 6 8 2 2 2 6-7 -1 G V G W V
20. Drita Drita 6 8 2 2 2 4-8 -4 G W W V V
21. Shkendija 79 Shkendija 79 6 7 2 1 3 4-5 -1 W G V W V
22. Zrinjski Zrinjski 6 7 2 1 3 8-10 -2 V V W V G
23. Sigma Olomouc Sigma Olomouc 6 7 2 1 3 7-9 -2 G W W V V
24. CS U Craiova CS U Craiova 6 7 2 1 3 6-8 -2 G W W V V
25. Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 6 7 2 1 3 7-15 -8 W G V W V
26. KuPS KuPS 6 7 1 4 1 6-5 1 G W V G G
27. Dinamo Kiev Dinamo Kiev 6 6 2 0 4 9-9 0 V W V V W
28. Legia Warschau Legia Warschau 6 6 2 0 4 8-8 0 W V V V W
29. Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 6 2 0 4 5-9 -4 V V W V W
30. Breidablik Breidablik 6 5 1 2 3 6-11 -5 G V G W V
31. Shamrock Rovers Shamrock Rovers 6 4 1 1 4 7-13 -6 V G V V W
32. Hamrun Spartans Hamrun Spartans 6 3 1 0 5 4-11 -7 V V W V V
33. BK Häcken BK Häcken 6 3 0 3 3 5-8 -3 G V V G V
34. Shelbourne Shelbourne 6 2 0 2 4 0-7 -7 V V V V G
35. Aberdeen Aberdeen 6 2 0 2 4 3-14 -11 V G G V V
36. Rapid Wien Rapid Wien 6 1 0 1 5 3-14 -11 V V V V G
 Speeldag 6
Legia Warschau Legia Warschau 4-1 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznan Lech Poznan
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0-0 Bialystok Bialystok
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 0-1 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
NK Celje NK Celje 0-0 Shelbourne Shelbourne
AEK Athene AEK Athene 3-2 CS U Craiova CS U Craiova
AEK Larnaca AEK Larnaca 1-0 Shkendija 79 Shkendija 79
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Lausanne Sports Lausanne Sports 1-0 Fiorentina Fiorentina
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2-0 FC Noah FC Noah
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1-0 BK Häcken BK Häcken
Zrinjski Zrinjski 1-1 Rapid Wien Rapid Wien
Sparta Praag Sparta Praag 3-0 Aberdeen Aberdeen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-0 Samsunspor Samsunspor
Crystal Palace Crystal Palace 2-2 KuPS KuPS
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-0 Drita Drita
Strasbourg Strasbourg 3-1 Breidablik Breidablik

