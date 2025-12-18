Sprookje van Lincoln Red Imps is voorbij: dit gebeurde er allemaal in Conference League

In de UEFA Conference League is de laatste speeldag van de competitie ondertussen al achter de rug. En daarin gebeurde toch nog heel wat. Het sprookje van de Lincoln Red Imps is nu helemaal voorbij.

De Lincoln Red Imps beleefden een sprookje de voorbije vijf speeldagen en hadden daarin al zeven punten weten te veroveren. Als ze ook op bezoek bij Legia Warschau nog een resultaat konden neerzetten, dan zouden ze de top-24 halen.

Sprookje voor Lincoln Red Imps is voorbij

Dat zou echter niet gaan lukken, want in Polen werd zwaar met 4-1 verloren. Colak had voor een vroege voorsprong gezorgd, op het uur maakte Kaputska er 2-0 van. Rajovic en Bichakhchyan deden de boeken helemaal dicht, de eerredder van Tjay De Barr kwam veel te laat.

En dus moesten de mannen uit Gibraltar kijken naar de andere ploegen om eventueel toch nog de top-24 te gaan halen. Doordat Kups echter een puntje wist te pakken door een 0-0 gelijkspel op bezoek bij Lausanne Sports.

Late owngoal zorgt voor kwalificatie Zrjinski

Zrjinski ging wél door in de top-24, met dank aan een owngoal in de 94e minuut van Ange Ahoussou van Rapid Wenen. Of hoe het in het voetbal ook in een héél klein hoekje kan zitten soms en het verschil tussen hemel en aarde klein is.



Bovenaan het klassement heeft Straatsburg de eerste plaats vastgehouden na een 3-1 overwinning tegen Breidablik. Er zaten dit seizoen geen Belgische teams in de League Phase van de Conference League door de uitschakeling van Charleroi en Anderlecht.