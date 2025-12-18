Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Met 27 tegendoelpunten behoort Andreas Jungdal tot de meest gepasseerde doelmannen, maar bij KVC Westerlo is de Deen de voorbije maanden uitgegroeid tot een betrouwbaar sluitstuk. Zes clean sheets onderstrepen die progressie.

“Dat is het resultaat van beter game management én meer fighting spirit in de ploeg", klinkt het in Het Nieuwsblad. Die vechtlust kwam nog eens duidelijk naar voren in Genk, waar Westerlo diep in blessuretijd een punt weggaf. “Dat doelpunt in de 94e minuut kwam hard aan", geeft Jungdal toe. “Maar na de rode kaart hebben we als ploeg ongelooflijk hard gevochten. Van achteruit zag ik hoe iedereen bleef lopen en zich voor de bal gooide. Dat maakte me trots.”

Het contrast met het begin van het seizoen is groot. Toen slikte Westerlo zware nederlagen tegen onder meer Anderlecht en Cercle Brugge. “We hebben fouten gemaakt, ook ik", zegt Jungdal. “Maar we hebben daar veel uit geleerd. Vandaag is onze organisatie en controle veel beter.”

Volgens Jungdal is de tactische aanpak van coach Issame Charaï een belangrijke factor. “Er wordt veel meer op details gewerkt. Het uitvoetballen van achteruit hoort daarbij. Dat vraagt lef, maar als iedereen mee denkt, werkt het.”

Zwaar ingezet op teamspirit bij Westerlo

Minstens even bepalend is het mentale werk binnen de groep. “Na die moeilijke periode is er sterk ingezet op teamspirit. Eén groep vormen was de hoofdboodschap", vertelt Jungdal. “Je voelt dat we mentaal scherper zijn en echt klaar staan om de tegenstander te bekampen.”



Opvallend: die extra grinta krijgt ook vorm buiten het veld. “We zijn een paar weken geleden gestart met bokslessen", onthult Jungdal. “Dat brengt vuur in de ploeg en versterkt onze fighting spirit. Het helpt ook voor coördinatie en explosiviteit. Van mij mogen die trainingen elke week terugkomen.”