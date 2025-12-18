Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"

Doelman moest zich al 27 keer omdraaien, maar... incontournable: "Bokslessen hielpen"
Foto: © photonews
Word fan van Westerlo! 422

Met 27 tegendoelpunten behoort Andreas Jungdal tot de meest gepasseerde doelmannen, maar bij KVC Westerlo is de Deen de voorbije maanden uitgegroeid tot een betrouwbaar sluitstuk. Zes clean sheets onderstrepen die progressie.

“Dat is het resultaat van beter game management én meer fighting spirit in de ploeg", klinkt het in Het Nieuwsblad. Die vechtlust kwam nog eens duidelijk naar voren in Genk, waar Westerlo diep in blessuretijd een punt weggaf. “Dat doelpunt in de 94e minuut kwam hard aan", geeft Jungdal toe. “Maar na de rode kaart hebben we als ploeg ongelooflijk hard gevochten. Van achteruit zag ik hoe iedereen bleef lopen en zich voor de bal gooide. Dat maakte me trots.”

Het contrast met het begin van het seizoen is groot. Toen slikte Westerlo zware nederlagen tegen onder meer Anderlecht en Cercle Brugge. “We hebben fouten gemaakt, ook ik", zegt Jungdal. “Maar we hebben daar veel uit geleerd. Vandaag is onze organisatie en controle veel beter.”

Volgens Jungdal is de tactische aanpak van coach Issame Charaï een belangrijke factor. “Er wordt veel meer op details gewerkt. Het uitvoetballen van achteruit hoort daarbij. Dat vraagt lef, maar als iedereen mee denkt, werkt het.”

Zwaar ingezet op teamspirit bij Westerlo

Minstens even bepalend is het mentale werk binnen de groep. “Na die moeilijke periode is er sterk ingezet op teamspirit. Eén groep vormen was de hoofdboodschap", vertelt Jungdal. “Je voelt dat we mentaal scherper zijn en echt klaar staan om de tegenstander te bekampen.”


Opvallend: die extra grinta krijgt ook vorm buiten het veld. “We zijn een paar weken geleden gestart met bokslessen", onthult Jungdal. “Dat brengt vuur in de ploeg en versterkt onze fighting spirit. Het helpt ook voor coördinatie en explosiviteit. Van mij mogen die trainingen elke week terugkomen.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Westerlo
Andreas Jungdal

Meer nieuws

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

16:45
'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

'KRC Genk denkt naast Hayen ook aan deze voormalige Club Brugge-coach'

16:30
Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen Interview

Vijf geblesseerden en twee twijfelgevallen: Standard-coach Vincent Euvrard moet weer puzzelen

16:00
Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

Al twee maanden niet meer gescoord, maar wel nog topschutter: "Ik begrijp het niet"

15:15
Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen

15:30
1
Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

Hans Vanaken... hallucinant! Het wordt nog straffer: 14 jaar profvoetbal en dit is het aantal matchen dat hij miste

14:40
1
Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

Na forse uitspraken van Garcia over Club Brugge: KBVB neemt duidelijk standpunt in

14:20
5
OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Hernan Losada heeft opvallende uitdaging helemaal beet

15:00
Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

Meevaller voor Union, domper voor Vincent Kompany: Bayern krijgt sanctie opgelegd door UEFA

14:00
4
Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

Club Brugge-KAA Gent onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp

13:30
4
Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

13:15
Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning"

12:20
6
Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen"

12:40
11
Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

Antonio Conte hakt knoop door rond Romelu Lukaku

13:00
KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Opinie

KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet

11:40
4
Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

Bondscoach Rudi Garcia spreekt zich uit over de WK-kansen van Nathan De Cat en... de play-offs

12:00
Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato

11:20
2
Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan

11:00
8
Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

Beerschot-fans worden onrustig, Messoudi reageert: "Op de man spelen vind ik niet correct"

10:45
14
Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

Afschuwelijk! Ecuadoraans international doodgeschoten op straat in bijzijn van moeder

10:30
1
Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

Het is gebeurd! Eerste speler geboren in 2010 heeft zijn profdebuut gemaakt

10:00
Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

Wat komen Qatarezen doen in België en met welke ambitie? "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club"

10:15
Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

Gaat er nu iets gewijzigd worden aan de competitiehervorming? Pro League kwam tot besluit

09:30
9
Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

Anderlecht lijkt maar van één overbodige speler af te geraken en heeft er een plan voor

09:00
5
KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen

08:40
9
Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

Nicky Hayen voor Nieuwjaar op de bank tegen Club Brugge? Het zit eraan te komen

08:00
8
Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists

08:20
2
Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

Anderlecht probeert tot een akkoord te komen met speler, maar water is (nog?) veel te diep

07:20
5
Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

Hangt het volgende trainersontslag in de lucht? 'Belgische topclub heeft nog heel even geduld, maar...'

07:00
8
De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

De Rode Duivels zullen voor het WK nog tegen deze twee WK-deelnemers oefenen

07:40
Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

06:30
Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

Plots mag Antwerp opnieuw dromen van ... Champions' Play-offs: dit hebben ze er zelf over te zeggen

06:00
3
'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

'Premier League-club wil contract van Rode Duivel openbreken én hem bestbetaalde speler in de kern maken'

23:00
Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

Was Aston Villa echt een optie? Senne Lammens blikt zelf terug op zenuwslopende transfermercato

22:30
1
WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje

21:40
11
Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

Geniale anekdote! "Ibrahimovic pakte de sleutels van de Porsche van Saelemaekers af én eiste dit aan de Belg"

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 19
Charleroi Charleroi 19/12 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 20/12 Standard Standard
Westerlo Westerlo 20/12 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 20/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Club Brugge Club Brugge 21/12 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 21/12 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 21/12 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 21/12 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

Piereke. Piereke. over Eerste gevolgen van DAZN-debacle? Profclubs zullen moeten verkopen tijdens wintermercato CringeMedia CringeMedia over KAA Gent haalt slag thuis ten opzichte van Club Brugge, maar... toch lijkt er nog eentje te verhuizen Dirk1897 Dirk1897 over Union vertoont barsten, kansen voor Club Brugge en Anderlecht? "Gelukkig, anders was er geen spanning" arteveldestad arteveldestad over Slag om Vlaanderen onder hoogspanning: Brugse politie staat op scherp Swakke25 Swakke25 over Had u dit al door? KV Mechelen staat in dit klassement helemaal bovenaan Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over WAANZIN: Hans Vanaken wordt wereldwijd nummer één in héél straf lijstje FCB vo altijd FCB vo altijd over Rudi Garcia heeft grote knoop doorgehakt over Jan Vertonghen Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Rayane Bounida verovert Ajax-harten met goal en... maar liefst vier assists Artevelde Artevelde over KAA Gent-eigenaar Sam Baro wilde het allemaal anders doen, maar zo werkt het niet Stefaan_82 Stefaan_82 over Bondscoach Rudi Garcia houdt zich niet in over Club Brugge: "Dat is niet te begrijpen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved