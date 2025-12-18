OH Leuven reageert op boycot en kritiek van Anderlecht: "Blijven ruim boven het minimum"

Lege uitvakken, protestspandoeken en supporters die afhaken: in steeds meer Belgische stadions klinkt onvrede. Een terugkerend pijnpunt is het beperkte aantal tickets voor bezoekende fans. Zo boycotten supporters van Anderlecht nog de uitwedstrijd tegen OH Leuven.

Die boycot zorgde voor frustratie aan beide kanten. Anderlecht-fans voelen zich niet gerespecteerd als uitpubliek, terwijl bij OHL het gevoel leeft dat de kritiek niet altijd terecht is. De Leuvense club reageerde nu voor het eerst uitgebreid.

“Er is het idee ontstaan dat wij tegen uitfans zijn, maar dat klopt absoluut niet", zegt woordvoerder Maarten Thibaut bij Sporza. “Bezoekers zorgen net voor extra sfeer, dat is een meerwaarde voor het voetbal.”

Volgens OHL ligt de oorzaak bij de interne groei van de club. “We hadden vroeger één sfeervak, maar een nieuwe supportersgroep aan de overkant groeide zo snel dat ze extra ruimte vroegen. Uit onze analyse bleek dat het uitvak eigenlijk enkel tegen Anderlecht, Club Brugge en Genk uitverkocht raakte.”

Volgens de regels perfect in orde

Daarom werd het aantal plaatsen voor uitfans teruggeschroefd van 800 naar 600. “Volgens de Europese licentie zouden we zelfs maar 492 plaatsen moeten voorzien", klinkt het. “We blijven dus ruim boven het minimum.”



Toch is er begrip voor de teleurstelling bij de Anderlecht-aanhang. “Het is jammer dat het zo is gelopen", besluit Thibaut. “Maar als club moesten we een keuze maken om te blijven groeien.”