Zowel Anderlecht als Club Brugge hebben hem in het vizier: waarom 'El Gato' zo in trek is

Marcos Peano, bijgenaamd 'El Gato', wordt beschouwd als een van de beste doelmannen van het Belgische profvoetbal. Zijn naam circuleert steeds vaker in transfergeruchten en meerdere clubs houden hem in de gaten.

Volgens Sudinfo hebben zowel Club Brugge als Anderlecht interesse getoond in de Argentijn. Anderlecht heeft al langer banden met RAAL, terwijl Club Brugge het hard te verduren heeft gehad met blessures bij hun keepers en op zoek is naar versterking.

Peano zelf houdt de voetjes op de grond. Tijdens een persmoment deze week benadrukte hij dat zijn focus volledig bij de huidige club ligt. "Het verandert niets voor mij. Ik denk hier niet aan, alles wat mij interesseert is beter worden bij elke match", aldus de 27-jarige doelman.

Peano wil het seizoen afmaken bij La Louvière

De Argentijn verlengde in september zijn contract bij de RAAL tot juni 2028. Hij voelt zich goed bij de club en wil niet per se vertrekken. "Ik hoop dit seizoen hier af te maken en daarna zien we verder. We hebben een goed team en ik wil hen helpen", voegde hij toe.

Peano benadrukte ook het belang van interne concurrentie. Zijn teamgenoot Célestin De Schrevel speelde een sterke wedstrijden in de beker en duwt hem dagelijks om beter te presteren. "Dat is belangrijk voor het team en het motiveert mij om nog beter te worden", zegt Peano.

Voor de wintermercato blijft het afwachten of een bod hem zal losweken van de RAAL. Clubs als Club Brugge en Anderlecht zullen ongetwijfeld met interesse volgen, maar voorlopig ligt de focus van 'El Gato' volledig bij zijn huidige ploeg.

