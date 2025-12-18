Is dit hét geheim? 'Dit doet La Louvière met hun kunstgrasveld om het de tegenstander extra moeilijk te maken'

RAAL La Louvière laat van zich spreken in de Jupiler Pro League. Geen enkele club kijkt uit naar de verplaatsing naar de Easi Arena. En daar heeft een opmerkelijke beslissing van de promovendus iets mee te maken.

RAAL La Louvière sprokkelde dit seizoen al negentien punten. Veertien daarvan werden in de eigen Easi Arena gesprokkeld.

Meer zelfs: Union SG bleef er steken op een gelijkspel, terwijl Club Brugge onderuit ging in het huis van De Wolven. Ook Sporting Charleroi verloor er een beladen Waalse derby.

Kunstgrasveld

RSC Anderlecht won met 0-1, maar voor hetzelfde geld waren ook de Brusselaars met puntenverlies huiswaarts gekeerd. In de marge van die wedstrijd deed Radio Radzinski een opmerkelijk feit uit de doeken.

La Louvière zorgt er bewust voor dat de tegenstander uit verband wordt gebracht. Er is niet alleen het kunstgrasveld van de Easi Arena, maar eveneens de lengte van dat gras doet de bezoekers gruwelen.

Mosterd gehaald in Premier League

Het kunstgras is namelijk iets korter dan de standaard. Daardoor voelt het helemaal anders aan om te voetballen. Denk maar aan het trappen van stilstaande fases of het opzetten van korte combinaties.





De Wolven zelf zijn het kunstgrasveld - ze trainen er eveneens dagelijks op - wél gewend. Leuk weetje: La Louvière haalde de mosterd bij enkele Engelse clubs. Al helpt het niet langer als iedereen het begint te doen…