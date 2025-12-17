Iedereen verwacht ontslag Onur Cinel bij Cercle Brugge, maar...

Cercle Brugge staat voorlaatste in het klassement en voelt de hete adem van Dender in de nek. De resultaten laten al maanden te wensen over, maar trainer Onur Cinel blijft voorlopig aan boord.

Veel supporters verwachtten al dat Cinel zou moeten vertrekken, maar de club geeft hem nog wat respijt. De achterban is echter duidelijk ontevreden over het huidige sportieve verloop.

Cercle oriënteert zich naar een mogelijke opvolger, maar tot nu toe is de juiste kandidaat nog niet gevonden. Daardoor blijft Cinel voorlopig aan het roer.

De trainer zelf gelooft nog steeds dat hij een kentering kan bewerkstelligen. Hij heeft het vertrouwen van de spelersgroep en hoopt dit om te zetten in betere resultaten.

Tegen Leuven moet Onur Cinel absoluut winnen

Tegen Leuven zal Cinel daarom normaal nog op de bank zitten. Het wordt gezien als een kans om tijd te kopen en de druk te verlichten.



Een positief resultaat kan de club ademruimte geven, terwijl een nieuwe nederlaag de gesprekken over een ontslag weer zou doen oplaaien.