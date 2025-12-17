Algemene vergadering Pro League: dit staat er op de agenda

Vandaag verzamelen alle profclubs voor een algemene vergadering van de Pro League. Het is de eerste bijeenkomst sinds enkele topclubs formeel aandrongen op een debat over de geplande competitiehervorming. Dit staat er volgens Het Laatste Nieuws allemaal op de agenda.

Competitiehervorming onder druk

De hervorming voorziet in achttien ploegen in de hoogste klasse, het afschaffen van play-offs en een vaste plaats voor vier beloftenploegen in tweede klasse. Deze voorstellen kregen eerder een nipte tweederdemeerderheid. Toch blijft de weerstand groot. KAA Gent-eigenaar Sam Baro bracht vorige maand de G8 samen om verdere stappen te bespreken.

Kort daarop volgde een gezamenlijke brief van Baro, Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw, Union-CEO Philippe Bormans en Standard-CEO Pierre François. Zij vroegen formeel om de hervorming op te schorten.

Juridische context

Hoewel de hervorming vandaag geen officieel agendapunt vormt, zal het onderwerp onvermijdelijk ter sprake komen. De Pro League voert al maanden overleg met de Belgische Mededingingsautoriteit. Vooral de verankering van beloftenploegen van topclubs wordt als problematisch gezien.

Lokeren-Temse, Seraing en Francs Borains stapten afgelopen zomer al naar de autoriteiten. Toen werd gewaarschuwd dat een wijziging tijdens een lopend seizoen tot chaos zou leiden.

Precedent en timing

Momenteel bevindt het seizoen zich halverwege, waardoor aanpassingen weinig waarschijnlijk lijken. Toch bestaat er een precedent: in het coronajaar 2019-2020 eindigde de competitie na 29 speeldagen, zonder degradatie en met twee promovendi.

Televisierechten

Naast de hervorming staat ook het dossier rond de uitzendrechten op tafel. DAZN verbrak het contract en weigert nog te betalen. Op 22 december volgt een zitting bij het arbitragetribunaal CEPANI. Voor het einde van het jaar kan dat orgaan voorlopige maatregelen opleggen, waaronder een verplichting voor DAZN om betalingen en uitzendingen voort te zetten.

