Club Brugge klopte ook aan bij... Antwerp, maar deed dat helemaal anders dan bij Gent

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe keeperstrainer na het vertrek van Wouter Biebauw. In die zoektocht kwam de club uit bij Bart Van Tornhout, de doelmannencoach van AA Gent. Gent is daar niet mee opgezet en dreigt met juridische stappen.

Volgens HLN werd Van Tornhout vorige week al benaderd door Club Brugge, zonder medeweten van de club. Er zijn gesprekken geweest, maar een akkoord is er nog niet. Club bevestigt zelf dat Van Tornhout is gecontacteerd.

Opvallend is dat Club Brugge voor Brian Vandenbussche, keeperstrainer bij Antwerp, wél het bestuur van de club heeft geraadpleegd. Bij Gent gebeurde dat dus niet, wat kwaad bloed zet bij de Buffalo’s.

Antwerp werd wel gecontacteerd, Gent niet

AA Gent verwijst naar sociale wetgeving en het bondsreglement. Zo mag niemand zomaar ontslag nemen om voor een concurrent in dezelfde competitie aan de slag te gaan. Ook moeten beide clubs akkoord zijn bij een overstap van een werknemer, wat hier niet het geval is.

Daarnaast verwijst Gent naar mogelijke competitievervalsing. Artikel B11.209 van het bondsreglement stelt dat er geen pogingen mogen worden ondernomen om een ploeg opzettelijk te verzwakken of een wedstrijd te beïnvloeden. Gent vreest dat Club Brugge dit voor de Slag om Vlaanderen probeert te doen.

Lees ook... 'Club wil nog volk wegplukken bij KAA Gent: Baro overweegt juridische klacht'
In de marge van deze situatie stapte ook Gentse videoanalist Amaury Smits op, al is het onduidelijk of hij bij Club Brugge zal aan de slag gaan. De recente ontslagen bij Club Brugge, waaronder Matthias Bernaert en Biebauw, leiden tot deze complexiteit tussen de clubs.

