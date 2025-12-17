Zoveel kost een ticketje op de Afrika Cup

De Afrika Cup stond jarenlang bekend om zijn contrasten: enerzijds passie en spektakel op het veld, anderzijds een gebrekkige organisatie en infrastructuur. Marokko wil dat beeld definitief achter zich laten en presenteert zich met moderne stadions en een professionele omkadering.

Nieuwe standaard in Marokko

Volgens Gilles Mbiye-Beya is de kwaliteit van de voorzieningen uitzonderlijk. “De infrastructuur zal top zijn”, vertelt hij aan Sporza. Daarbij benadrukte hij dat stadions tot 75.000 toeschouwers kunnen ontvangen, dat de velden in perfecte staat verkeren en dat ook de kleedkamers uitstekend zijn.

Voor Marokko is dit toernooi meer dan een sportieve uitdaging. Het land ziet de Afrika Cup als een generale repetitie voor het WK van 2030, waar het als medeorganisator zal optreden.

Reis en ticketprijzen

Mbiye-Beya gaf ook toelichting bij zijn persoonlijke plannen. “Ik vertrek vrijdag met de auto, voor een rit van zo’n 3.000 kilometer naar Tangier, in het noorden van Marokko.” Hij reist in de eerste plaats als supporter van Congo, maar zal het toernooi eveneens volgen voor Sporza.

Hij benadrukte dat de Belgische connecties het evenement extra interessant maken voor het publiek hier. “Met al die Belgische bondscoaches en al die Belgische connecties wordt het voor de mensen hier ook interessant om te volgen.”

Tot slot sprak hij over de toegankelijkheid van de wedstrijden. “Ik heb de ambitie om alle matchen te bekijken, ofwel in het stadion ofwel op televisie. De ticketprijzen zijn hier gelukkig niet zo duizelingwekkend hoog als voor het WK. Voor ongeveer 10 euro kun je al bijna elke wedstrijd bijwonen.”





Met deze combinatie van moderne infrastructuur en betaalbare toegang wil Marokko een nieuwe standaard zetten voor de Afrika Cup en tegelijk aantonen dat het klaar is voor de organisatie van een wereldkampioenschap.