OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft het contract van August De Wannemacker verlengd. Het 16-jarige talent blijft drie seizoenen langer verbonden aan de Limburgse club, tot de zomer van 2028. Daarmee verzekert Genk zich van een speler die al geruime tijd zijn potentieel bevestigt.

Doorbraak bij club en nationale ploeg

De Wannemacker was één van de sterkhouders bij de Belgische U17, die recent indruk maakte op zowel het EK als het WK. Ook in clubverband zet hij stappen vooruit. Dit seizoen is hij een vaste waarde bij Jong Genk in de Challenger Pro League, waar hij wekelijks zijn kwaliteiten toont.

Zijn spel kenmerkt zich door intelligentie en een uitgesproken winnaarsmentaliteit. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen mocht hij al proeven van de A-kern. Daar maakte hij kennis met het tempo en de intensiteit van het hoogste niveau in België.

Opleidingsfilosofie en ambities

Technisch coördinator Stijn Haeldermans ziet in hem een voorbeeld van de Genkse aanpak. Hij vertelde: “August is een aanvallende middenvelder die ook op de 8 uit de voeten kan. Hij vormt zowel aanvallend als verdedigend een meerwaarde. Dat combineert hij met een enorme drive en winnaarsmentaliteit. Die combinatie maakt van hem de verpersoonlijking van onze opleidingsfilosofie”, klinkt het in een officiële mededeling van de club aan onze redactie.

De Wannemacker zelf benadrukt dat hij bij Genk op de juiste plaats zit om verder te groeien. “Ik ben naar KRC Genk gekomen omdat het voor mij simpelweg de beste voetbalacademy van het land is. Dit is ook de ploeg waar ik – via Jong Genk – wil doorbreken bij de eerste ploeg”, reageert hij.


Hij voegde eraan toe dat hij fysiek stappen wil blijven zetten en zowel sterke als zwakkere punten verder wil ontwikkelen. “De afgelopen jaren heb ik dat zelf aan den lijve mogen ondervinden”, klinkt het ambitieus.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
SK Beveren
August De Wannemacker

Meer nieuws

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

Challenger Pro League: dit zijn de doelpuntenmakers van vanavond

21:56
De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

De komende weken een kans voor Anderlecht-jongeling, die twijfelt aan zijn toekomst bij de club

21:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/12: Fink - Hayen - Simons

19:20
Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

Wie van de drie? Naast Hayen wordt ook deze Belg uitgenodigd door Genk

19:20
"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

"Er zijn mogelijkheden": is dit de beste optie voor Hayen om trainer te worden?

21:00
Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar De derde helft

Dit doen Aster en Lize met Kerstmis en Nieuwjaar

21:20
DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

DAZN-kijkers missen twee goals live door storing

20:40
2
Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

Kan Club Brugge de Youth League winnen? Jonas De Roeck legt het uit

19:40
OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen

20:00
2
DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

DONE DEAL: Gewezen sterkhouder STVV trekt naar ... Ajax Amsterdam

20:10
Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

Toppers voor Vergoote en Lambrechts - wie fluit de match van jouw favoriete club?

19:00
Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

Het is niet enkel Thorsten Fink zijn schuld... Waar Dimitri De Condé zich stevig op miskeken heeft bij Genk

14:40
1
De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

De meest "invloedrijke" Belg in de geschiedenis van het voetbal... leeft van 2000 euro per maand

18:00
OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater

18:30
4
Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

Geen contractverlenging voor Mignolet? 37-jarige doelman staat voor moeilijke keuze

18:40
Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

Nicky Hayen en Mark Van Bommel? KRC Genk zou wel eens héél opvallende keuze kunnen maken

17:00
KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

KAA Gent niet akkoord met schorsing: haalt ex-Bruggeling de Slag om Vlaanderen?

17:40
3
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

'Belgische teams gaan concurrentie aan met Swansea, Stoke City, Turkse en Spaanse clubs'

18:20
'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

'Zweedse Irakees wil aandelen in Belgische profclub overnemen ... als hij zelf mag meespelen'

17:10
Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

Ilay Camara spreekt met een zwaar hart na drama

17:20
'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

'KAA Gent slaat terug en haalt pion met verleden bij Club Brugge in huis'

16:30
Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge"

15:30
20
🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

🎥 Thibaut Courtois grijpt naast trofee ... en wat een doelpunt voor Puskas Award!

16:00
1
'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

'Beerschot-icoon Hernan Losada staat dicht bij opvallende nieuwe uitdaging'

14:30
Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

Na de ongerustheid over Doku: meer duidelijkheid over onbeschikbaarheid van winger

15:15
De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

De eerste woorden van Fellaini bij ... Charleroi: "Mijn verleden bij Standard?"

15:00
2
Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

Jeugdproduct Club Brugge maakt indruk bij KV Kortrijk: "Van niemand bang"

13:15
Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

Buitenkans voor Anderlecht? 'Gerenommeerde club toont interesse in Mario Stroeykens'

14:20
2
Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

Na proces van '700 miljoen euro': dit moet PSG ophoesten aan Kylian Mbappé

14:00
Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

13:30
De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag)

13:00
4
Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

Waar komt de metamorfose van Antwerp vandaan? Goots lijkt het te weten: "Het marcheert ongelooflijk"

12:40
4
Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

Davy Roef prikt zeer stevig richting Ivan Leko

11:50
Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

Nicky Hayen heeft het met één zaak bijzonder lastig na ontslag: "Donkere kant van voetbal"

12:20
4
Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

Wat richting KAA Gent? Club Brugge komt met update over onfortuinlijke speler

12:00
5
Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

Anderlecht-uitblinker waar nog véél rek op zit: onmisbaar geworden

11:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 18
Standard Standard 0-1 OH Leuven OH Leuven
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 Club Brugge Club Brugge
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over OFFICIEEL: STVV neemt afscheid van woelwater pinantie pinantie over DAZN-kijkers missen twee goals live door storing Johnnie Walker Johnnie Walker over Leko vertrok via opstapclausule en niét met afkoopsom bij KAA Gent, maar... wie gaat dat bedrag betalen? stephen king stephen king over OFFICIEEL Cercle haalt ontslagen trainer van Club Brugge binnen Shake spier Shake spier over Verrassende wending? Antwerp denkt aan speler van kampioenenploeg als versterking Jimmmmm Jimmmmm over OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit" FCB vo altijd FCB vo altijd over Weeral de held van de avond: Senne Lammens houdt 41-jarig record staande Frosties Frosties over Vandenbempt spreekt: "Dat bewees het grote gelijk van het bestuur van Club Brugge" CCpl CCpl over Lierse SK - KV Kortrijk: 0-0 FCB vo altijd FCB vo altijd over De cijfertjes zijn bekend: zoveel moeten Club Brugge en Ivan Leko betalen aan Gent (en tegen deze dag) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved