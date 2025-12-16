OFFICIEEL Genk heeft beet: "Enorme drive en winnaarsmentaliteit"

KRC Genk heeft het contract van August De Wannemacker verlengd. Het 16-jarige talent blijft drie seizoenen langer verbonden aan de Limburgse club, tot de zomer van 2028. Daarmee verzekert Genk zich van een speler die al geruime tijd zijn potentieel bevestigt.

Doorbraak bij club en nationale ploeg

De Wannemacker was één van de sterkhouders bij de Belgische U17, die recent indruk maakte op zowel het EK als het WK. Ook in clubverband zet hij stappen vooruit. Dit seizoen is hij een vaste waarde bij Jong Genk in de Challenger Pro League, waar hij wekelijks zijn kwaliteiten toont.

Zijn spel kenmerkt zich door intelligentie en een uitgesproken winnaarsmentaliteit. Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen mocht hij al proeven van de A-kern. Daar maakte hij kennis met het tempo en de intensiteit van het hoogste niveau in België.

Opleidingsfilosofie en ambities

Technisch coördinator Stijn Haeldermans ziet in hem een voorbeeld van de Genkse aanpak. Hij vertelde: “August is een aanvallende middenvelder die ook op de 8 uit de voeten kan. Hij vormt zowel aanvallend als verdedigend een meerwaarde. Dat combineert hij met een enorme drive en winnaarsmentaliteit. Die combinatie maakt van hem de verpersoonlijking van onze opleidingsfilosofie”, klinkt het in een officiële mededeling van de club aan onze redactie.

De Wannemacker zelf benadrukt dat hij bij Genk op de juiste plaats zit om verder te groeien. “Ik ben naar KRC Genk gekomen omdat het voor mij simpelweg de beste voetbalacademy van het land is. Dit is ook de ploeg waar ik – via Jong Genk – wil doorbreken bij de eerste ploeg”, reageert hij.



Hij voegde eraan toe dat hij fysiek stappen wil blijven zetten en zowel sterke als zwakkere punten verder wil ontwikkelen. “De afgelopen jaren heb ik dat zelf aan den lijve mogen ondervinden”, klinkt het ambitieus.