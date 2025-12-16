Zware tegenvaller voor Anderlecht én speler

Ilay Camara zal dan toch niet naar de Afrika Cup kunnen. Bij een onderzoek is gebleken dat hij een blessure opliep aan de hamstrings. Daardoor moet hij geblesseerd afhaken en is hij opnieuw naar Anderlecht onderweg.

Het werd een paar dagen geleden officieel. Ilay Camara werd opgeroepen door Senegal om deel te nemen aan de Afrika Cup 2025. Bondscoach Pape Thiaw had zijn selectie van 28 spelers bekendgemaakt, met Camara daarbij.

Tegen STVV liep het dit weekend echter verkeerd voor Camara. Hij moest in de eerste helft de wedstrijd al geblesseerd verlaten. Hij vertrok maandag naar Senegal om er de nationale ploeg te vervoegen, maar keert geblesseerd terug.

Ilay Camara van RSC Anderlecht mist de Afrika Cup met Senegal

Een drama voor Camara, die zo de Afrika Cup moet missen. "De Senegalese voetbalbond maakt bekend dat speler Ilay Camara op zondag 14 december 2025 een blessure heeft opgelopen tijdens de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en Sint-Truiden."

"Nader medisch onderzoek, waaronder een MRI-scan die vandaag in Dakar is uitgevoerd, heeft een spierscheuring van graad II in zijn rechterhamstring aan het licht gebracht", aldus de voetbalbond van Senegal in een statement op de webstek van de voetbalbond.





"Hierdoor is de speler uitgesloten van deelname aan de Africa Cup of Nations (AFCON) 2025 in Marokko. De Senegalese voetbalbond wenst Ilay Camara een spoedig herstel toe en biedt hem haar volledige steun tijdens zijn herstel."