Gaat Anderlecht fors ingrijpen? "Wij zijn niet zo tevreden over zijn prestaties"

De wintermercato nadert en bij Anderlecht wordt vooral gekeken naar mogelijke uitgaande transfers. De kern is te groot, en sportief directeur Olivier Renard sluit niet uit dat er knopen worden doorgehakt, ook in de aanval.

De wintermercato komt eraan en dat is voor heel wat JPL-clubs een uitgelezen kans om de selectie te versterken. Bij Anderlecht zullen we toch vooral naar de uitgaande transfers moeten kijken.

De kern is nog te groot, en dat moet veranderen. Toch kan het zijn dat er op bepaalde posities nog een extra pion komt. In de spits bijvoorbeeld, waar Luis Vázquez de verwachtingen niet inlost.

Twijfels rond Vázquez zetten Anderlecht aan het denken

"Ik praat niet graag over posities. Dat getuigt niet van respect richting de spelers die bij ons onder contract staan", zegt Olivier Renard bij Het Laatste Nieuws. Nadien gaat hij wel wat dieper in op het thema rond Vázquez.

"Het klopt wel dat er op Vázquez veel druk staat de laatste weken en maanden. Ook wij zijn niet zo tevreden over z’n prestaties", is Renard wel heel duidelijk.



"Z’n mentaliteit is ongelooflijk, maar we moeten ook realistisch zijn... Een spits moet scoren en dat heeft hij dit seizoen nog te weinig gedaan. Luis heeft het moeilijk. We gaan in de winter kijken wat voor hem en voor de club de beste oplossing is. Als hij weg is, moet er een andere spits gehaald worden", besluit Renard.