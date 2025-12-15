OFFICIEEL: Sporting Charleroi verrast na vertrek van Rik De Mil en kondigt komst van Marouane Fellaini aan

Een verrassing van formaat: Marouane Fellaini gaat aan de slag bij Sporting Charleroi. De voormalige Rode Duivel vervoegt er de sportieve staf.

Sporting Charleroi kondigde vanavond de komst van Marouane Fellaini aan. Het moet gezegd: De Zebra's zorgden voor een verrassing van formaat.

Fellaini gaat op Mambourg aan de slag als sportief adviseur. Hij zal de sportieve staf vervoegen en met raad en daad bijstaan tijdens trainingen en wedstrijden.

Le Sporting de Charleroi est heureux d’annoncer que, durant son séjour temporaire en Belgique, Marouane Fellaini sera intégré au sein de son staff technique.



De timing is alleszins verrassend. Charleroi zag Rik De Mil vorige week nog naar KAA Gent vertrekken. Voor de duidelijkheid: de 87-voudig Rode Duivel gaat er niét als coach aan de slag.

Al kan deze nieuwe uitdaging voor Big Fella uiteraard wél een eerste kennismaking zijn richting het trainerschap. Al is dat uiteraard voorbarig.





Terugkeer naar Mambourg

Fellaini wordt in België in één adem genoemd met Standard. Fellaini speelde echter bij Jong Charleroi vooraleer hij naar Luik trok om er helemaal door te breken.