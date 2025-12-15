"Is het weerzinwekkend of wraakroepend?" Gewezen speler OH Leuven komt weg zonder straf

Sofian Kiyine (28), de voetballer die twee jaar geleden met zijn auto door een sporthal vloog, ziet in hoger beroep zijn milde straf bevestigd. Het hof van beroep in Luik heeft beslist dat er geen zwaardere straf komt.

De politierechtbank van Luik had in maart 2024 al de opschorting van de uitspraak toegekend aan toenmalig OH Leuven-voetballer Sofian Kiyine (26). Nu is dat ook bij het Hof van Beroep bevestigd geworden, nadat het Parket in beroep was gegaan tegen de volgens hen te milde straf.

De middenvelder maakte op 30 maart 2023 een spectaculair uitwijkmanoeuvre, waardoor zijn voertuig crashte op een rotonde en de sporthal van Flémalle in vloog. Daar waren even daarvoor nog tientallen kinderen aan het sporten.

Weerzinwekkend of wraakroepend!? Hoe moet je deze uitspraak noemen?

Kiyine bleek achteraf 1,72 promille alcohol in het bloed te hebben. Hij reed met 150 km per uur toen zijn voertuig de rotonde raakte en vervolgens vijf meter de lucht in vloog. Het ongeluk veroorzaakte grote schade aan de infrastructuur.

Kiyine voetbalt momenteel in Italië

De voetballer - die ondertussen in Italië speelt, maar toen nog bij OH Leuven zat - verklaarde geen alcohol meer te zullen drinken. Later veroorzaakte hij in 2025 opnieuw een ongeval onder invloed, maar dat maakte juridisch van hem geen recidivist.





Dat hij nu opnieuw opschorting van straf krijgt, zorgt via de sociale media wel meteen voor een aantal stevige reacties. "Is het weerzinwekkend of wraakroepend?", vragen sommigen zich onder meer luidop af over de uitspraak.

