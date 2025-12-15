Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'
Foto: © photonews

Thiago Silva aast op een terugkeer naar Europa. De 41-jarige verdediger wil het WK op een zo hoog mogelijk niveau voorbereiden.

Thiago Silva had een lopend contract tot medio 2026 bij Fluminense RJ. De 113-voudig Braziliaans international is tot een akkoord gekomen om die overeenkomst te ontbinden.

Fabrizio Romano bevestigt dat Silva in januari gratis op te pikken is. Zijn voorkeur is duidelijk: een terugkeer naar Europa.

De reden: Silva wil het WK op een zo hoog mogelijk niveau voorbereiden. En dat was niet mogelijk in zijn eigen vaderlandse competitie.

Maar welke Europese (top)club zit te wachten op een 41-jarige ster op zijn retour? Het antwoord is even logisch: AC Milan informeerde reeds. 

Terugkeer naar Milaan

Voor de volledigheid: Silva verdedigde op Het Oude Contintent eerder al de kleuren van datzelfde Milan, PSG en Chelsea FC.

