Hij is 41 én telt 113 caps voor Brazilië, maar: 'Deze (voormalige) superster wil terugkeren naar Europa'
Foto: © photonews
Thiago Silva aast op een terugkeer naar Europa. De 41-jarige verdediger wil het WK op een zo hoog mogelijk niveau voorbereiden.
Thiago Silva had een lopend contract tot medio 2026 bij Fluminense RJ. De 113-voudig Braziliaans international is tot een akkoord gekomen om die overeenkomst te ontbinden.
Fabrizio Romano bevestigt dat Silva in januari gratis op te pikken is. Zijn voorkeur is duidelijk: een terugkeer naar Europa.
🚨🇧🇷 Thiago Silva has decided to LEAVE Fluminense and try new chapter as a free agent ahead of 2026 World Cup.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025
Thiago will be available with immediate effect from January.
His priority is a return to Europe, as @geglobo reports. Talks on. pic.twitter.com/71nzP3i9aL
De reden: Silva wil het WK op een zo hoog mogelijk niveau voorbereiden. En dat was niet mogelijk in zijn eigen vaderlandse competitie.
Maar welke Europese (top)club zit te wachten op een 41-jarige ster op zijn retour? Het antwoord is even logisch: AC Milan informeerde reeds.
Terugkeer naar Milaan
Voor de volledigheid: Silva verdedigde op Het Oude Contintent eerder al de kleuren van datzelfde Milan, PSG en Chelsea FC.
